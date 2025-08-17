قىتاي العاش رەت جاساندى جاتىرى بار روبوتتى تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق Kaiwa Technology كومپانياسى ۇرىقتى 10 اي بويى كوتەرىپ، نارەستەنى دۇنيەگە اكەلۋگە ارنالعان الەمدەگى العاشقى ادام ءتارىزدى روبوت پروتوتيپىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Interesting Engineering.
جوبا امنيوتيكالىق سۇيىقتىقپەن تولتىرىلعان جاساندى جاتىر مودۋلىنە نەگىزدەلگەن. وندا ەمبريون دامىپ، تابيعي جۇكتىلىككە ەلىكتەيتىن ارنايى تۇتىك ارقىلى قورەكتىك زاتتاردى الادى.
ستارتاپتىڭ باس ديرەكتورى جانە نەگىزىن قالاۋشى دوكتور چجاننىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلعى جانۋارلاردا سىناقتان ءساتتى ءوتتى. روبوتتىڭ ءوزى 2026-جىلى نارىقتا شامامەن 100000 يۋان (شامامەن 14000 دوللار) باعاسىمەن پايدا بولادى. تەحنولوگيا بالالى بولعىسى كەلەتىن، ءبىراق بيولوگيالىق جۇكتىلىكتەن اۋلاق بولۋعا تىرىساتىن جاستارعا، بالا كوتەرە المايتىن وتباسىلارعا، سونداي-اق جالعىزباستى ادامدارعا ارنالعان.
بۇل جوبا قىتايلىق الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىزۋ رەاكسيا تۋدىردى. «الەمدەگى ءبىرىنشى جۇكتى روبوت» سۇراۋى بويىنشا Weibo ىزدەۋ رەيتينگىندە كوشباسشى بولدى. پىكىرلەر ەكىگە بولىنەدى: داتتاۋشىلار تەحنولوگيانى سىناپ، ماڭىزدىلىعى تومەن دەپ اتاسا، جاقتاۋشىلار ونى ايەلدەردى جۇكتىلىك كەزىندەگى فيزيكالىق قيىندىقتاردان ارىلتۋ ءادىسى دەپ سانايدى.
- 2020-جىلدا قىتايدا بەدەۋلىك 18 پايىزعا جەتكەنىن جانە ەلدە سۋرروگات اناعا تىيىم سالىنعانىن ەسكەرسەك، مۇنداي تەحنولوگياعا سۇرانىس وتە جوعارى بولۋى مۇمكىن، - دەپ جازدى Interesting Engineering.
كوپتەگەن جەلى قولدانۋشىسى روبوت ولارعا بالالى بولۋ ارماندارىن جۇزەگە اسىرۋعا كومەكتەسەدى دەپ ۇمىتتەنەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتايدا چيكۋنگۋنياعا ارنالعان ەكسپرەسس-تەست ازىرلەنگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.