قىتاي العاش رەت عارىشقا ادامنىڭ جاساندى ەمبريونىن جىبەردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي العاش رەت ادامنىڭ جاساندى ەمبريونىنا قاتىستى عارىشتىق ەكسپەريمەنتتى باستادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
زەرتتەۋ قىتايدىڭ وربيتالىق ستانسياسى بورتىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەكسپەريمەنت عالىمدارعا ميكروگراۆيتاتسيانىڭ ادام جاسۋشالارىنىڭ ەرتە دامۋ كەزەڭدەرىنە جانە بولاشاقتاعى ۇزاق مەرزىمدى عارىش ميسسيالارىنا ىقپالىن تۇسىنۋگە كومەكتەسۋى ءتيىس.
قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عارىش تەحنولوگيالارى ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، تاجىريبەلىك ۇلگىلەر وربيتاعا «تيانجوۋ-10» جۇك كەمەسى ارقىلى جەتكىزىلگەن. ستانسياعا جەتكەننەن كەيىن عارىشكەرلەر ماتەريالداردى عىلىمي مودۋلگە ورنالاستىرعان.
عالىمدار بۇل ناعىز ادام ەمبريوندارى ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ولار - ءدىڭ جاسۋشالارىنان جاسالعان ارنايى بيولوگيالىق قۇرىلىمدار. مۇنداي مودەلدەر ەمبريون دامۋىنىڭ باستاپقى كەزەڭدەرىن يميتاتسيالايدى، الايدا تولىققاندى اعزاعا اينالا المايدى.
جوبا جەتەكشىسى يۋي لەتسيان ەكسپەريمەنت قالىپتى رەجيمدە ءوتىپ جاتقانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ستانسياداعى اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيە زەرتتەۋگە قاجەتتى جاعدايلاردى ساقتاۋ ءۇشىن قورەكتىك ورتانى كۇن سايىن اۋىستىرىپ وتىرادى.
عالىمدار ەكى تاجىريبەلىك مودەلدى زەرتتەپ جاتىر: بىرەۋى جاتىر جاسۋشالارىنا ورنالاستىرىلعان، ەكىنشىسى ميكروفليۋيدتىك چيپتىڭ ىشىندە ورنالاسقان. نەگىزگى ماقسات - سالماقسىزدىقتىڭ جاسۋشالاردىڭ ەرتە دامۋ پروتسەستەرىنە قالاي اسەر ەتەتىنىن انىقتاۋ.
سونىمەن قاتار ءدال وسىنداي زەرتتەۋلەر جەردە دە قاتار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل عالىمدارعا گراۆيتاتسيا جانە ميكروگراۆيتاتسيا جاعدايىنداعى جاسۋشا دامۋىنىڭ ايىرماشىلىقتارىن سالىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكسپەريمەنت بەس كۇنگە ەسەپتەلگەن. سيكل اياقتالعاننان كەيىن ۇلگىلەر وربيتادا مۇزداتىلادى، سودان سوڭ ءارى قاراي تالداۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن جەرگە قايتارىلادى.
قىتايلىق زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، الىنعان دەرەكتەر ادامنىڭ عارىشتا ۇزاق ۋاقىت بولۋىنا بايلانىستى قاۋىپتەردى زەرتتەۋدە جانە بولاشاقتاعى الىس عارىش ميسسيالارىن يگەرۋدە ماڭىزدى ءرول اتقارۋى مۇمكىن.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن قىتاي عارىشتا اۋرۋحانا سالۋ ءۇشىن وربيتاعا مەديتسينالىق جابدىقتار جىبەرگەنىن جازدىق.