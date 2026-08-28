KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتاي- نەپال شەكاراسىندا ەكى قازاقستاندىق تۋريست ىزدەستىرىلىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - تابيعي اپات بولعان نەپال مەن قىتاي شەكاراسى ايماعىندا قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتشاسىن ىزدەستىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى حابارلادى.

    Число жертв наводнения в Непале достигло 359 человек
    Фото: Reuters

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ولاردىڭ ءبىرى تۋريستىك توپ قۇرامىندا ەكى ەل اراسىنداعى شەكارادان وتكەن.

    - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن اراداعى جۇمىستى جالعاستىرۋدا، وتانداستارىمىزدىڭ تۋىستارىمەن تۇراقتى بايلانىس ورناتىلعان،-دەدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى جانبولات ۇسەنوۆ.

    الەۋمەتتىك جەلىدە جوعالعان قازاقستاندىق تۋريستەردىڭ اتى- ءجونى جاريالاندى. ولار - 1982-جىلى تۋعان اننا شەربا جانە يرينا بلونسكايا.

    بۇعان دەيىن نەپال شەكاراسىنان قىتايعا وتكەن جالعىز قازاقستاندىق تۋريست ىزدەستىرىلگەن ەدى.

    سۋ تاسقىنى قۇرباندارىنىڭ سانى 359 عا جەتتى، 1400 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور