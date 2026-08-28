قىتاي- نەپال شەكاراسىندا ەكى قازاقستاندىق تۋريست ىزدەستىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تابيعي اپات بولعان نەپال مەن قىتاي شەكاراسى ايماعىندا قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتشاسىن ىزدەستىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى حابارلادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ولاردىڭ ءبىرى تۋريستىك توپ قۇرامىندا ەكى ەل اراسىنداعى شەكارادان وتكەن.
- ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن اراداعى جۇمىستى جالعاستىرۋدا، وتانداستارىمىزدىڭ تۋىستارىمەن تۇراقتى بايلانىس ورناتىلعان،-دەدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى جانبولات ۇسەنوۆ.
الەۋمەتتىك جەلىدە جوعالعان قازاقستاندىق تۋريستەردىڭ اتى- ءجونى جاريالاندى. ولار - 1982-جىلى تۋعان اننا شەربا جانە يرينا بلونسكايا.
بۇعان دەيىن نەپال شەكاراسىنان قىتايعا وتكەن جالعىز قازاقستاندىق تۋريست ىزدەستىرىلگەن ەدى.
سۋ تاسقىنى قۇرباندارىنىڭ سانى 359 عا جەتتى، 1400 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان.