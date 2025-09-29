قىتاي پاكىستاندا سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە كومەك جەتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ۇكىمەتى پاكىستانداعى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە كومەكتىڭ العاشقى پارتياسىن جونەلتتى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
شاتىرلار، كورپەلەر جانە باسقا دا كەرەك-جاراقتار تيەلگەن گۋمانيتارلىق كومەك حەنان پروۆينتسياسىنىڭ ورتالىعى چەنجوۋ قالاسىنان شىعىپ، ەكى ۇشاق پاكىستان استاناسى يسلامابادقا جەتتى.
پاكىستان ماۋسىم ايىنان بەرى قاتتى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەگىپ جاتىر. وندا ماتەريالدىق شىعىنمەن قاتار، قازا تاپقاندار سانى كوبەيىپ بارادى. قىتاي پاكىستانعا توتەنشە كومەك رەتىندە 2 ميلليون دوللار ءبولدى.
پاكىستاننىڭ سۋ تاسقىنىنان كەيىنگى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن ودان ءارى قولداۋ ءۇشىن قىتاي ۇكىمەتى جالپى سوماسى 100 ميلليون يۋان (شامامەن 14 ميلليون ا ق ش دوللارى) قوسىمشا قاراجات ءبولۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
قازىر ەلدە قالعان گۋمانيتارلىق كومەك جينالىپ جاتىر. ول جاقىن كۇندەرى پاكىستانعا جولعا شىعادى.
