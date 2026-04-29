قىتاي افريكا ەلدەرىنە نولدىك كەدەندىك باج رەجيمىن ۇسىنادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي وزىمەن ديپلوماتيالىق قاتىناسى بار بارلىق افريكا ەلدەرىنە نولدىك كەدەندىك باج رەجيمىن ۇسىناتىن بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي بيلىگى 2026 -جىلعى 1-مامىردان باستاپ افريكا ەلدەرىنە قاتىستى نولدىك كەدەندىك باج سالىعى رەجيمىن كەڭەيتەتىنىن جانە ونى ق ح ر-مەن ديپلوماتيالىق قاتىناسى بار بارلىق افريكالىق مەملەكەتتەرگە تاراتاتىنىن حابارلادى.
ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى جانىنداعى كەدەندىك باجدار جونىندەگى كوميتەتتىڭ حابارلاۋىنشا، 2026 -جىلعى 1 -مامىردان 2028 -جىلعى 30-ساۋىرگە دەيىن قىتاي ديپلوماتيالىق قاتىناسى بار جانە ەڭ از دامىعان ەلدەر ساناتىنا جاتپايتىن 20 افريكالىق مەملەكەتكە جەڭىلدىكتى تاريفتىك رەجيم اياسىندا نولدىك كەدەندىك باج ستاۆكاسىن ۇسىنادى.
2024 -جىلعى 1-جەلتوقساننان باستاپ قىتاي بۇعان دەيىن ديپلوماتيالىق قاتىناسى بار 33 ەڭ از دامىعان افريكالىق ەلدىڭ بارلىق تاۋار پوزيتسيالارى بويىنشا نولدىك كەدەندىك باج ەنگىزگەن بولاتىن.
جاڭا كەڭەيتىلگەن ساياسات كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن قىتاي الەمدەگى ءىرى ەكونوميكالاردىڭ ىشىندە افريكا ەلدەرىنىڭ بارلىعىنا جانە ديپلوماتيالىق قاتىناسى بار ەڭ از دامىعان بارلىق مەملەكەتكە ءبىرجاقتى جانە تولىق قامتيتىن نولدىك كەدەندىك باج رەجيمىن ۇسىناتىن العاشقى ەلدەردىڭ ءبىرى بولماق.