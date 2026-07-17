قىتاي دامۋشى ەلدەر ءۇشىن ج ي سالاسىن وقىتۋعا 5 مىڭ كۆوتا بولەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي الداعى بەس جىلدا دامۋشى ەلدەرگە جاساندى ينتەللەكت كۋرستارى مەن سەمينارلارىنا قاتىسۋ ءۇشىن 5000 ورىن بەرەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ بۇل تۋرالى جۇما كۇنى شاڭحايدا وتكەن 2026-جىلعى جاساندى ينتەللەكت بويىنشا دۇنيەجۇزىلىك كونفەرەنتسيا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى جاھاندىق باسقارۋ جونىندەگى جوعارى دەڭگەيلى كونفەرەنتسيانىڭ اشىلۋ سالتاناتىنداعى بايانداماسىندا مالىمدەدى.
قىتاي كوشباسشىسى قىتايدىڭ ش ى ۇ، بريكس، اسەان، اراب ليگاسى، افريكا وداعى جانە لاتىن امەريكاسى مەن كاريب باسسەينى مەملەكەتتەرى قاۋىمداستىعىنا باعىتتالعان جاساندى ينتەللەكت قولدانبالارى بويىنشا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ورتالىقتارىن قۇراتىنىن اتاپ ءوتتى.
شي جينپيڭ قىتايدىڭ بۇكىل الەمدە ءومىر مەن مۇلىكتى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 30 ەلدە «ماتسزۋ» ينتەللەكتۋالدى مەتەورولوگيالىق ەرتە ەسكەرتۋ جۇيەسىن ەنگىزۋگە ىقپال ەتەتىنىن قوسا ايتتى.
بۇعان دەيىن قىتايدا ج ي ماماندارىنا سۇرانىس %50 عا ارتقانى حابارلانعان.