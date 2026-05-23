قىتاي ا ق ش- تى كۋباعا قىسىمدى توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش سوڭعى ۋاقىتتا كۋباعا قارسى سانكسيالاردى كۇشەيتىپ، ەنەرگەتيكا جانە قارجى سەكتورلارىنا شەكتەۋلەر ەنگىزگەن.
قىتاي بيلىگى ا ق ش- تى كۋباعا قاتىستى «قوقان-لوققى» مەن كۇش قولدانۋ ساياساتىن دوعارۋعا ۇندەدى. بۇل مالىمدەمە ۆاشينگتوننىڭ كۋبانىڭ بۇرىنعى باسشىسى راۋل كاستروعا قاتىستى قىلمىستىق ايىپ تاعۋىنان كەيىن جاسالدى.
BBC- ءدىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش سوتى 94 جاستاعى راۋل كاسترونى 1996-جىلى كۋبادان فلوريداعا باعىت العان ەكى ۇشاقتى اتىپ ءتۇسىرۋ ىسىنە بايلانىستى امەريكالىق ازاماتتاردىڭ ولىمىنە اكەلگەن قاستاندىققا قاتىسى بار دەپ ايىپتادى. بۇل وقيعا سالدارىنان ءتورت ادام قازا تاپقان.
قىتاي س ءى م وكىلى گو جياكۋن ۆاشينگتوندى «كۇش قولدانۋ جانە قىسىم كورسەتۋ تىلىنەن باس تارتۋعا» شاقىرىپ، بەيجىڭ كۋبانى بەرىك قولدايتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش سانكسيالار مەن سوت جۇيەسىن قىسىم قۇرالى رەتىندە پايدالانباۋى ءتيىس.
كۋبا تاراپى بۇل ايىپتاۋلاردى «ساياسي استارى بار ارەكەت» دەپ باعالادى. ال گاۆانا مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى قاتىناس سوڭعى جىلدارى قايتا شيەلەنىسە تۇسكەن.
ا ق ش سوڭعى ۋاقىتتا كۋباعا قارسى سانكسيالاردى كۇشەيتىپ، ەنەرگەتيكا جانە قارجى سەكتورلارىنا شەكتەۋلەر ەنگىزگەن. بۇل ارالدا ەلەكتر تاپشىلىعى مەن ازىق-تۇلىك ماسەلەسىن ۋشىقتىرعان.
قىتاي كۋبامەن 2014-جىلدان بەرى ىنتىماقتاستىعىن كۇشەيتىپ كەلەدى جانە «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىندا ءبىرقاتار ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى قارجىلاندىرعان.