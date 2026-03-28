قىتاي ا ق ش- تىڭ ارەكەتتەرىنە قاتىستى ساۋدا كەدەرگىلەرىن تەكسەرۋدى باستادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ا ق ش- تىڭ جاھاندىق وندىرىستىك جانە جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنە ىقپال ەتەتىن شارالارىنا بايلانىستى ساۋدا كەدەرگىلەرىن تەكسەرۋدى باستادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرۋلەر ا ق ش تاراپىنان جەتكىزۋ تىزبەكتەرىن بۇزۋ جانە «جاسىل» ونىمدەر ساۋداسىنا كەدەرگى كەلتىرۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ساۋدا وكىلى كەڭسەسى قىتاي مەن ءبىرقاتار ەلگە قاتىستى «ارتىق وندىرىستىك قۋات» دەگەن نەگىزبەن 301-باپ بويىنشا تەكسەرۋ باستاعان. 12-ناۋرىزدا قىتاي جانە تاعى 15 ەكونوميكاعا قاتىستى العاشقى تەكسەرۋ جاريالانسا، 13-ناۋرىزدا تاعى 59 ەلدى قامتيتىن قوسىمشا تەكسەرۋ باستالعان.
قىتاي تاراپى بۇل قادامدارعا «قاتاڭ نارازىلىق» ءبىلدىرىپ، ولاردى قابىلدامايتىنىن مالىمدەدى.
- قىتايدىڭ ءتيىستى سالالارىنىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋ ءۇشىن ءبىز ەكى تەرگەۋ باستادىق، - دەدى ۆەدومستۆو وكىلى.
تەكسەرۋ قىتايدىڭ سىرتقى ساۋدا تۋرالى زاڭىنا جانە سىرتقى ساۋدا كەدەرگىلەرىن زەرتتەۋ ەرەجەلەرىنە سايكەس جۇرگىزىلەدى. مينيسترلىك ناتيجەلەرىنە قاراي ءتيىستى شارالار قابىلدايتىنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، ە و- نىڭ قىتايدان كولىك يمپورتى العاش رەت ەكسپورتتان كوپ بولدى.