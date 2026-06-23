قىتاي ا ق ش-تىڭ 56 كومپانياسىنا ساۋدا شەكتەۋىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي دۇيسەنبى كۇنى 56 ا ق ش كومپانياسىنا قارسى اۋقىمدى ساۋدا شەكتەۋىن ەنگىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
قىتاي ساۋدا مينيسترلىگى ەكسپورتتىق باقىلاۋ تىزىمىنە 10 ا ق ش سۋبەكتىسىن قوستى.
كەز كەلگەن ەلدەن نەمەسە ايماقتان كەلگەن ۇيىمدار مەن جەكە تۇلعالارعا قىتايدا جاسالعان قوس ماقساتتى ونىمدەردى وسى 10 سۋبەكتىگە بەرۋگە دە تىيىم سالىنادى. بارلىق بايلانىستى ارەكەتتەر دەرەۋ توقتاتىلۋى كەرەك.
ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى اتاپ وتكەندەي، بۇل شارا ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ «قىتاي اسكەري كومپانيالارى» دەپ اتالاتىن تىزىمىنە قىتايلىق كاسىپورىنداردىڭ كوبىرەك سانىن ەنگىزۋ جونىندەگى ارەكەتتەرىنەن كەيىن قابىلداندى.
سول كۇنى ق ح ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋعا قاتىساتىن ۇيىمدارعا 46 امەريكالىق كاسىپورىننىڭ ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا تىيىم سالدى.
ەكى شەشىم دە 2026 -جىلدىڭ 22-ماۋسىمىندا كۇشىنە ەندى.