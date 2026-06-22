قىتاي ا ق ش- تىڭ 10 كومپانياسىنا ەكسپورتتىق شەكتەۋ ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ا ق ش- تىڭ 10 كومپانياسىن ەكسپورتتىق باقىلاۋ تىزىمىنە ەنگىزىپ، ولارعا قوس ماقساتتاعى تاۋارلاردى جەتكىزۋگە تىيىم سالدى.
قىتاي ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، شەشىم ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پەن مەملەكەتتىك مۇددەلەردى قورعاۋ، سونداي-اق تاراتپاۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.
تىزىمگە AeroVironment ،Red Cat Holdings ،Teal Drones ،IMSAR ،BRINC Drones، Shield A ،Oshkosh Defense ،L3Harris Maritime Services ،MP Materials جانە USA Rare Earth كومپانيالارى ەندى.
جاڭا ەرەجەگە سايكەس، قىتايلىق ەكسپورتتاۋشىلارعا اتالعان كومپانيالارعا قوس ماقساتتاعى تاۋارلار، باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ مەن تەحنولوگيالاردى جەتكىزۋگە تىيىم سالىنادى. قاجەت بولعان جاعدايدا ەكسپورت تەك قىتاي ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ ارنايى رۇقساتىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
قىتاي ساۋدا مينيسترلىگى بۇل شەشىم ا ق ش- تىڭ «قىتايدىڭ اسكەري كومپانيالارى» ءتىزىمىن كەڭەيتۋىنە جاۋاپ رەتىندە قابىلدانعانىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى اتالعان تىزىمگە Alibaba ،Baidu ،BYD ،Nio جانە باسقا دا قىتايلىق كومپانيالاردى ەنگىزگەن ەدى. Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ءتىزىم تىكەلەي سانكسيالاردى كوزدەمەگەنىمەن، پەنتاگونعا اتالعان كومپانيالارمەن كەلىسىمشارت جاساۋعا شەكتەۋ قويادى.