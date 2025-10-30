قىتاي ا ق ش-تان قايتادان سويا ساتىپ الا باستادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ پەن شي جينپيڭ ەكىجاقتى كەلىسسوزدەردى اياقتاپ، پۋسانداعى كەزدەسۋ ورنىنان كەتتى، ءبىراق اڭگىمەنىڭ مازمۇنى ازىرگە بەلگىسىز، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
- ساۋدا ءمينيسترى حوۆارد لۋتنيك ترامپتىڭ سوڭىنان ەرگەن ا ق ش دەلەگاتسياسى مۇشەلەرىنىڭ كۇلكىلەرى بايقالدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
شي جينپيڭنىڭ كورتەجى ەرتەڭ ازيا- تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى سامميتى وتەتىن كيەندجۋ قالاسىنا جول تارتتى. BBC بۇل شي جينپيڭنىڭ وڭتۇستىك كورەياعا كەيىنگى 11 جىلداعى العاشقى ساپارى ەكەنىن جازدى.
ترامپ Air Force One ۇشاعىنا وتىرىپ، وڭتۇستىك كورەيادان ەلىنە ۇشىپ كەتتى.
قىتايلىق CCTV تەلەارناسى ەكى ليدەردىڭ كەزدەسۋىنىڭ جوسپارلانعاننان 10 مينۋتقا ۇزاعىراق، ياعني 1 ساعات 40 مينۋتقا سوزىلعانىن حابارلادى.
ا ق ش-تىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى برۋك روللينز ساۋدا شيەلەنىسى كەزىندە بىرنەشە ايلىق ۇزىلىستەن كەيىن قىتايدىڭ نەگىزگى اۋىلشارۋاشىلىق تاۋارى امەريكالىق سويانى ساتىپ الۋدى قايتا باستاعانى تۋرالى اقپاراتتى راستادى.
- بۇگىن قىتايدىڭ امەريكالىق سويانىڭ بىرنەشە جونەلتىمىن ساتىپ الۋى ترامپتىڭ جاقسى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىپ، ءبىزدىڭ فەرمەرلەر ءۇشىن وڭ قادام جاساپ جاتقانىن كورسەتەدى. بۇل كەرەمەت باستاما، ويتكەنى ءبىز امەريكالىق اۋىل شارۋاشىلىعى وركەندەپ، ءادىل شارتتاردا باسەكەلەسەتىن جۇيەنى قۇرۋدى جالعاستىرامىز، - دەپ جازدى برۋك روللينز.