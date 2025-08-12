قىتاي ا ق ش- قا سالىناتىن باج سالىعىن توقتاتۋ مەرزىمىن 90 كۇنگە ۇزارتادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 12-تامىزدان باستاپ ا ق ش- تان يمپورتتالاتىن تاۋارلارعا قوسىمشا 24 پايىزدىق باج سالىعىن توقتاتا تۇرۋدى 90 كۇنگە ۇزارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل رەتتە قالعان 10 پايىزدىق قوسىمشا تاريفتەردى ساقتايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ كەدەندىك تاريف كوميسسياسى قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى قوسىمشا تاريفتەردىڭ ءبىر بولىگىن توقتاتا تۇرۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ ەكى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ 5-ماۋسىمداعى تەلەفون كەلىسسوزدەرىندە قول جەتكىزگەن ماڭىزدى كونسەنسۋستى ودان ءارى جۇزەگە اسىرۋ قادامى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ۆەدومستۆو بۇل قادامنىڭ ەكى جاقتىڭ دا دامۋ ماقساتتارىنا جەتۋدەگى مۇددەلەرىنە ساي جانە جاھاندىق ەكونوميكانىڭ ءوسۋى مەن تۇراقتىلىعىنا ىقپال ەتەتىنىن قوستى.
ءبىر كۇن بۇرىن، 11-تامىزدا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا قىتايدان كەلەتىن تاۋارلارعا باج سالىعىن ەنگىزۋدى تاعى 90 كۇنگە شەگەرىپ، بۇرىنعى كەلىسىمنىڭ مەرزىمى اياقتالۋعا ساناۋلى ساعاتتار قالعاندا ءتيىستى بۇيرىققا قول قويدى.
سەيسەنبى كۇنى ا ق ش پەن قىتاي شىلدەنىڭ اياعىندا ستوكگولمدە وتكەن ساۋدا-ەكونوميكالىق كەلىسسوزدەردەن كەيىن بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى. قۇجاتقا سايكەس، تاراپتار 2025-جىلدىڭ 12-تامىزىنان باستاپ قوسىمشا باج سالىعىن ەنگىزۋدى 90 كۇنگە توقتاتۋعا كەلىستى.
بۇعان دەيىن ترامپ قىتايعا قارسى باج سالىعىن 90 كۇنگە كەيىنگە قالدىرعانىن جازعان ەدىك.