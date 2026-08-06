قىتاي ا ق ش-قا درون كومپونەنتتەرى مەن تەحنولوگيالارىن ەكسپورتتاۋعا شەكتەۋ قويدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 5-تامىزدان باستاپ ا ق ش-قا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنا قاتىستى قوسارلى ماقساتتاعى تاۋارلاردى ەكسپورتتاۋعا باقىلاۋدى كۇشەيتتى. بۇل تۋرالى ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا قىتايدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ، سونداي-اق قارۋدى تاراتپاۋ سالاسىن قوسا العاندا، حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.
حابارلامادا ا ق ش-قا جەتكىزۋگە ارنالعان، ەكسپورتتىق باقىلاۋعا جاتاتىن قوسارلى ماقساتتاعى تاۋارلار تىزىمىنە ەنگىزىلگەن دروندار، ولاردىڭ نەگىزگى كومپونەنتتەرى مەن ءتيىستى تەحنولوگيالارى ءاربىر جاعدايدا جەكە-جەكە مۇقيات قارالاتىنى ايتىلعان.
قابىلدانعان شەشىمگە سايكەس، بۇل ساناتتاعى تاۋارلاردى ەكسپورتتاۋعا ليتسەنزيا الۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتۋ شارالارى قولدانىلمايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىتاي ا ق ش-تىڭ 56 كومپانياسىنا ساۋدا بويىنشا شەكتەۋ ەنگىزگەن ەدى.