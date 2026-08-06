KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتاي ا ق ش-قا درون كومپونەنتتەرى مەن تەحنولوگيالارىن ەكسپورتتاۋعا شەكتەۋ قويدى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي 5-تامىزدان باستاپ ا ق ش-قا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنا قاتىستى قوسارلى ماقساتتاعى تاۋارلاردى ەكسپورتتاۋعا باقىلاۋدى كۇشەيتتى. بۇل تۋرالى ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى حابارلادى.

    Китай ограничил экспорт компонентов и технологий для БПЛА в США
    فوتو: ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا قىتايدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ، سونداي-اق قارۋدى تاراتپاۋ سالاسىن قوسا العاندا، حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.

    حابارلامادا ا ق ش-قا جەتكىزۋگە ارنالعان، ەكسپورتتىق باقىلاۋعا جاتاتىن قوسارلى ماقساتتاعى تاۋارلار تىزىمىنە ەنگىزىلگەن دروندار، ولاردىڭ نەگىزگى كومپونەنتتەرى مەن ءتيىستى تەحنولوگيالارى ءاربىر جاعدايدا جەكە-جەكە مۇقيات قارالاتىنى ايتىلعان.

    قابىلدانعان شەشىمگە سايكەس، بۇل ساناتتاعى تاۋارلاردى ەكسپورتتاۋعا ليتسەنزيا الۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتۋ شارالارى قولدانىلمايدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىتاي ا ق ش-تىڭ 56 كومپانياسىنا ساۋدا بويىنشا شەكتەۋ ەنگىزگەن ەدى.

    سىرتقى ساياسات الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور