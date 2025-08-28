قىتاي ا ق ش جانە رەسەيمەن يادرولىق قارۋسىزدانۋ كەلىسسوزىنە قاتىسۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدى ا ق ش جانە رەسەيمەن يادرولىق قارۋسىزدانۋ جونىندەگى كەلىسسوزگە قوسىلۋعا شاقىرۋ قيسىنسىز جانە شىندىققا جاناسپايدى. بۇل تۋرالى سارسەنبى كۇنى ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى گو تسزياكۋن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
گو تسزياكۋن كەزەكتى ۆەدومستۆولىق باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ا ق ش پرەزيدەنتى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ا ق ش پەن رەسەي وزدەرىنىڭ يادرولىق ارسەنالدارىن قىسقارتۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتقانى جانە امەريكا باسشىسى قىتايدىڭ وسى پروتسەسكە قاتىسۋىنا ۇمىتتەنەتىنى تۋرالى سوڭعى مالىمدەمەسى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرىپ، وسىلاي مالىمدەدى.
قىتايلىق ديپلوماتتىڭ ايتۋىنشا، الەمدەگى ەڭ ۇلكەن يادرولىق ارسەنالعا يە ەل يادرولىق قارۋسىزدانۋ بويىنشا ءوزىنىڭ ەرەكشە جانە نەگىزگى مىندەتتەمەلەرىن ادال ورىنداۋى، يادرولىق ارسەنالىن تۇبەگەيلى جانە ايتارلىقتاي قىسقارتۋدى جالعاستىرۋى جانە يادرولىق قارۋسىزدانۋدى تولىق جانە جان-جاقتى تۇپكىلىكتى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋى ءتيىس.
- قىتايدىڭ يادرولىق مۇمكىندىكتەرى ا ق ش- پەن بىردەي دەڭگەيدە ەمەس. ال ەكى ەلدىڭ يادرولىق ساياساتى مەن ستراتەگيالىق قاۋىپسىزدىك جاعدايى مۇلدەم باسقا، - دەدى گو تسزياكۋن.
قىتايدىڭ يادرولىق قارۋدى ءبىرىنشى قولدانباۋ ساياساتى مەن ءوزىن-ءوزى قورعاۋعا باعىتتالعان يادرولىق ستراتەگيانى ۇستاناتىنىن اتاپ وتكەن ديپلومات ەلدىڭ يادرولىق كۇشتەرىن ءارقاشان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن قاجەتتى ەڭ تومەنگى دەڭگەيدە ۇستايتىنىن جانە ەشقاشان ەشكىممەن قارۋلانۋ جارىسىنا بارمايتىنىن ايتتى.
قىتايدىڭ يادرولىق قۋاتى مەن يادرولىق ساياساتى - الەم بەيبىتشىلىگىنە قوسىلعان ماڭىزدى ۇلەس، دەپ قوستى گو تسزياكۋن.
ستوكگولمدەگى الەم پروبلەمالارىن زەرتتەۋ حالىقارالىق ينستيتۋتىنىڭ (سيپري) ەسەبىندە اتاپ وتىلگەندەي، رەسەي مەن ا ق ش بىرگە بارلىق يادرولىق قارۋدىڭ شامامەن %90 ىنا يە (ا ق ش- تا 5177، رەسەيدە 5459 وقتۇمسىق بار). ينستيتۋت مالىمەتىنشە، قازىر قىتايدا كەمىندە 600 يادرولىق وقتۇمسىق بار. ول ءوزىنىڭ يادرولىق ارسەنالىن كەز كەلگەن باسقا ەلگە قاراعاندا تەزىرەك ۇلعايتىپ جاتىر (2023-جىلدان باستاپ جىلىنا شامامەن 100 وقتۇمسىق).
بۇعان دەيىن ترامپ يراننىڭ يادرولىق نىساندارىن جوياتىنىن ەسكەرتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
Kazinform ءۇشىن ارنايى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى ۇسىنعان.