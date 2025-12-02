قىتاي ا ق ش فيلمدەرىن كورسەتۋگە تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى ساۋدا سوعىسىنىڭ اياسىندا امەريكاندىق فيلمدەردىڭ كورسەتىلىم سانىن ازايتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ ق ح ر- عا قاتىستى باج سالىعىن اسىرا پايدالانۋىنىڭ قاتە پراكتيكاسى قىتايلىق كورەرمەندەردىڭ امەريكالىق فيلمدەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ودان ءارى تومەندەۋىنە اكەلۋى ءسوزسىز، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو مالىمدەمەسىندە.
وسىلايشا نارىق زاڭدارىن ۇستانىپ، كورەرمەننىڭ تاڭداۋىنا قۇرمەتپەن جانە يمپورتتالاتىن امەريكالىق فيلمدەردىڭ سانىن ءبىرشاما قىسقارتامىز دەپ جۇباتتى. سونداي-اق، باسقارما قىتايدىڭ الەمدەگى ەكىنشى ەڭ ءىرى كينونارىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ءبىز ءاردايىم سىرتقى الەمگە اشىقتىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن ۇستانىپ كەلەمىز جانە نارىق سۇرانىسىن قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن الەمنىڭ كوبىرەك ەلدەرىنەن ۇزدىك فيلمدەردى ۇسىناتىن بولامىز، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
2025-جىلى قىتايدا كورسەتىلگەن فيلمدەردىڭ شامامەن %85 جەرگىلىكتى تۋىندىلاردان تۇرادى.