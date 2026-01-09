قىتاي ا ق ش 66 حالىقارالىق ۇيىمنان شىققاننان كەيىن مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش 66 حالىقارالىق ۇيىمنان شىققاننان كەيىن قىتاي ب ۇ ۇ-نى قولدايتىنىن راستايدى. بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى ق ح ر س ءى م رەسمي وكىلى ماو نين ايتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي ءارقاشان كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق پرينسيپىن ۇستاناتىنىن، حالىقارالىق ىستەردە ب ۇ ۇ-نىڭ ورتالىق ءرولىن قولدايتىنىن جانە حالىقارالىق قاۋىمداستىقپەن بىرگە جاھاندىق باسقارۋدىڭ ءادىل ءارى اقىلعا قونىمدى جۇيەسىن قۇرۋعا ات سالىساتىنىن حابارلادى.
ول بريفينگتە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ 31 ب ۇ ۇ قۇرىلىمى مەن 35 ب ۇ ۇ جۇيەسىنە كىرمەيتىن ۇيىمداردان تۇراتىن 66 حالىقارالىق ۇيىمنان ەلىن شىعارۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعانىن تىلگە تيەك ەتتى.
- ا ق ش وسىنداي ۇيىمداردان العاش رەت شىعىپ جاتقان جوق، - دەدى ماو نين.
ماو نيننىڭ سوزىنشە، حالىقارالىق ۇيىمدار مەن كوپجاقتى ينستيتۋتتار ءبىر مەملەكەتتىڭ جەكە مۇددەسىن قورعايتىن قۇرال ەمەس، بارلىق مۇشەنىڭ ورتاق مۇددەسىن قورعاۋعا ارنالعان.
- بۇل حالىقارالىق جۇيەنىڭ، ب ۇ ۇ-نى ءوز ورتالىعى رەتىندە ۇستاپ، 80 جىلدان استام ۋاقىت بويى الەمدە بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋدى قامتاماسىز ەتۋگە جانە بارلىق ەلدىڭ تەڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا قىزمەت ەتەتىنىن كورسەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ماو نين.
ماو نين اتاپ وتكەندەي، حالىقارالىق قاتىناستاردا بولىپ جاتقان وقيعالار كورسەتىپ وتىر: كوپجاقتى جۇيە دۇرىس جۇمىس ىستەسە، كۇشتى ءارقاشان دۇرىس دەگەن «ورمان زاڭىنىڭ» ۇستەم بولۋىنا جول بەرمەيدى. قازىر بۇل اسىرەسە كىشكەنتاي جانە ەكونوميكالىق دامۋى تومەن ەلدەر ءۇشىن وتە ماڭىزدى».
ەسكە سالساق، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سارسەنبى كۇنى ا ق ش-تىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنا كىرمەيتىن 35 حالىقارالىق ۇيىمنان، سونداي-اق ا ق ش-تىڭ ۇلتتىق مۇددەلەرىنە قايشى ارەكەت ەتەدى دەپ ەسەپتەلەتىن ب ۇ ۇ-نىڭ 31 قۇرىلىمىنان شىعۋى تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
كەيىننەن ا ق ش شىعىپ جاتقان 66 حالىقارالىق ۇيىم، كونۆەنسيالار مەن شارتتار ءتىزىمى جاريالاندى.