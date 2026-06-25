قىتاي 9 جىلدان كەيىن العاش رەت سۋپەركومپيۋتەرلەردىڭ الەمدىك رەيتينگىندە كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ LineShine ەسەپتەۋ كلاستەرى شەتەلدىك بالامالارىن باسىپ وزىپ، تۇراقتى ونىمدىلىگى 2 ەكسافلوپستان اسقان الەمدەگى العاشقى ورتالىق پروتسەسسورعا نەگىزدەلگەن جۇيە اتاندى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
22-26-ماۋسىم ارالىعىندا گەرمانيانىڭ گامبۋرگ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان سۋپەركومپيۋتەرلەر جونىندەگى حالىقارالىق كونفەرەنسيادا جاڭارتىلعان TOP500 جاھاندىق رەيتينگى جاريالاندى. ونىڭ جاڭا كوشباسشىسى قىتايدىڭ شىنجىن ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەرلىك ورتالىعى بازاسىندا ىسكە قوسىلعان LineShine سۋپەركومپيۋتەرى بولدى.
جاڭا جۇيە 2024-جىلدىڭ سوڭىنان بەرى رەيتينگتىڭ ءبىرىنشى ورنىندا تۇرعان امەريكالىق El Capitan كەشەنىن ەكىنشى ورىنعا ىعىستىردى. وسىلايشا، قىتاي جوعارى ءونىمدى ەسەپتەۋلەر سالاسىنداعى تەحنولوگيالىق كوشباسشىلىق مارتەبەسىن 2017-جىلدان بەرى العاش رەت قايتاردى. سول كەزدە رەيتينگتىڭ كوشىن Sunway TaihuLight باستاپ تۇرعان ەدى.
قىتايلىق جۇيە ناقتى ونىمدىلىك بويىنشا 2,19 ەكسافلوپس كورسەتكىشىنە قول جەتكىزدى. ناتيجەسىندە LineShine تۇراقتى ونىمدىلىگى 2 ەكسافلوپس شەگىنەن اسقان الەمدەگى العاشقى سۋپەركومپيۋتەر اتاندى.
شىنجىن ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەرلىك ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا جۇيە تولىقتاي وتاندىق تەحنولوگيالار نەگىزىندە جاسالعان. قۇرىلعى قىتايدا ازىرلەنگەن LX2 پروتسەسسورىمەن جۇمىس ىستەيدى. سونداي-اق جوعارى وتكىزۋ قابىلەتتىلىگى بار العاشقى ۇلتتىق جاد جۇيەسىن (HBM) پايدالانۋ دەرەكتەر الماسۋ جىلدامدىعىن 10 ەسەگە ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا LineShine ەسەپتەۋ قۋاتى قىتاي ەكونوميكاسىنىڭ ناقتى سەكتورىندا پايدالانىلىپ جاتىر. سۋپەركومپيۋتەر رەسۋرستارى اۋقىمدى سيفرلىق ەگىزدەردى جاساۋعا، كليماتتىق وزگەرىستەردى جوعارى دالدىكپەن مودەلدەۋگە، سونداي-اق ماتەريالتانۋ، نەيروعىلىم، فارماكولوگيا جانە ىرگەلى زەرتتەۋلەر سالالارىنداعى عىلىمي جوبالارعا جۇمىلدىرىلعان.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ەلدەگى سۋپەركومپيۋتەر قاي سالالارداعى ماسەلەلەردى شەشۋگە ىقپال ەتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.