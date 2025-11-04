قىتاي 40 تان اسا ەلگە ارنالعان ۆيزاسىز رەجيمدى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزارتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 40 تان استام ەلدىڭ ازاماتتارى ءۇشىن ءبىرجاقتى ۆيزاسىز رەجيمنىڭ مەرزىمىن 2026 -جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن ۇزارتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى شينحۋاعا سىلتەمە جاساپ.
بۇعان دەيىن اتالعان ەلدەردىڭ كەيبىرى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمنىڭ مەرزىمى 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا اياقتالاتىن ەدى. سونىمەن قاتار ۆيزاسىز قىتايعا كىرە الاتىن ەلدەردىڭ تىزىمىنە شۆەتسيا قوسىلدى. بۇل ەلدىڭ تۇرعىندارى 2025 -جىلى 10-قاراشادان 2026 -جىلى 31-جەلتوقسانعا دەيىن ق ح ر-گە ۆيزاسىز كىرە الادى.
ۆيزاسىز رەجيم كەيبىر ەلدەردىڭ، سونىڭ ىشىندە فرانسيا، گەرمانيا، يتاليا، نيدەرلاند، يسپانيا، شۆەيتساريا، يرلانديا جانە ماجارستان سياقتى ەلدەردىڭ كادىمگى ءتولقۇجات يەلەرىنە قولدانىلادى. ول قىتايعا تۋريستىك، ىسكەرلىك ساپارلار، تۋىستار مەن دوستارعا بارۋ، الماسۋ باعدارلامالارىنا قاتىسۋ نەمەسە ترانزيت ءۇشىن كىرۋ كەزىندە ۆيزا تالاپتارىنان بوساتۋدى كوزدەيدى.
ۆيزاسىز ەلدە بولۋ مەرزىمى - 30 كۇن.
