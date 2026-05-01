قىتاي 30 جىلدا العاش رەت «تۇرمەلەر تۋرالى» زاڭدى اۋقىمدى تۇردە جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ جوعارعى زاڭ شىعارۋشى ورگانى «تۇرمەلەر تۋرالى» زاڭنىڭ جاڭا رەداكسياسىن قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
رەفورما سوتتالعانداردى قايتا الەۋمەتتەندىرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە جانە قىلمىستىق- اتقارۋ مەكەمەلەرىن باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
اتالعان تۇزەتۋلەر سوڭعى 30 جىلداعى وسى سالاداعى زاڭنامانىڭ العاشقى اۋقىمدى قايتا قارالۋى بولدى. جاڭارتىلعان رەداكسيادا باپتار سانى 78 دەن 121 گە دەيىن ۇلعايتىلعان.
قۇجاتتا ۇكىمدەردىڭ ورىندالۋىنا پروكۋرورلىق قاداعالاۋدى كۇشەيتۋ جانە تۇرمەلەردى اكىمشىلىك باسقارۋدىڭ نەعۇرلىم ناقتى ستاندارتتارىن ەنگىزۋ قاراستىرىلعان.
سونداي-اق زاڭ سوتتالعانداردىڭ زاڭدى قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ نورمالارىن بەكىتەدى. سوتتار، پروكۋراتۋرا ورگاندارى مەن تۇزەۋ مەكەمەلەرى اكىمشىلىكتەرىنىڭ جۇمىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان.
ولارعا جازانى جەڭىلدەتۋ جانە شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ تۋرالى ىستەردى قاتاڭ زاڭ تالاپتارىنا سايكەس، ۋاقتىلى ءارى بەيتاراپ قاراۋ مىندەتى جۇكتەلەدى.
قىتايدىڭ ادىلەت ءمينيسترى حى جۋڭ رەفورمانىڭ قاجەتتىلىگى قوعامداعى ادىلدىك، زاڭ ۇستەمدىگى جانە قاۋىپسىزدىككە دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوت جانە قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىن جوسپارلى تۇردە جەتىلدىرۋ تۇرمە جۇيەسىنىڭ جۇمىسىنا جاڭا تالاپتار قويىپ وتىر.
زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتاتتار قۇقىقتىق بازانى كەڭەيتۋگە قىتايداعى قولدانبالى پسيحولوگيا سالاسىنىڭ دامۋى ىقپال ەتكەنىن ايتتى.
بۇل باعىتتا بىلىكتى ماماندار سانىنىڭ ارتۋى پسيحولوگيالىق كومەك پەن تۇزەتۋ باعدارلامالارىن زاڭعا ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرگەن.
جاڭارتىلعان «تۇرمەلەر تۋرالى» زاڭ 2026 -جىلعى 1-قاراشادان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
