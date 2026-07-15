قىتاي 2030-جىلعا قاراي ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ارتتىرماق
استانا. KAZINFORM - قىتاي 2030-جىلعا قاراي ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن 80 جاسقا دەيىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
سالىستىرمالى تۇردە ايتساق، بۇل كورسەتكىش 2025-جىلى 79,25 جاستى قۇرادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل ماقسات قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسى جاريالاعان قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاقسارتۋدىڭ جاڭا بەسجىلدىق جوسپارىندا بەلگىلەنگەن.
قۇجاتتا قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جانە «سالاۋاتتى قىتاي» باستاماسىن ىلگەرىلەتۋ تالاپ ەتىلەدى.
بيلىك مەديتسينالىق كومەكتىڭ تەڭگەرىمدى جانە قولجەتىمدى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋدى، اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋدى پرواكتيۆتى باسقارۋ تۋرالى حالىقتىڭ حاباردارلىعىن ارتتىرۋدى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋدىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرىن جوعارى تابىستى ەلدەردىڭ دەڭگەيىنە جاقىنداتۋدى كوزدەيدى.
جوسپاردا سونداي-اق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن نىعايتۋ، باستاپقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەكتىڭ اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە ەمدەۋ مۇمكىندىكتەرىن ارتتىرۋ جانە قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ قاۋىپتەرىنە جاۋاپ بەرۋ مەحانيزمدەرىن جەتىلدىرۋ تالاپ ەتىلەدى.
سونىمەن قاتار، قۇجاتتا سالانى دامىتۋدىڭ باسىم باعىتتارى انىقتالعان، سونىڭ ىشىندە ادام ءومىرىنىڭ بارلىق كەزەڭدەرىندە مەديتسينالىق كومەكتى جاقسارتۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن نىعايتۋ، ينتەگراتسيالانعان، جوعارى ساپالى جانە ءتيىمدى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن قۇرۋدى جەدەلدەتۋ، سالانىڭ ءوسۋىنىڭ جاڭا قوزعاۋشى كۇشتەرىن دامىتۋ جانە قوعامدىق دەنساۋلىقتى ساقتاۋعا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
ايتا كەتەيىك، استانا حالقىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 78,8 جاسقا جەتتى.