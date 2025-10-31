قىتاي 2030-جىلعا قاراي ءوز عارىشكەرلەرىن ايعا ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى 2030 -جىلعا دەيىن عارىشكەرلەردىڭ اي بەتىنە قونۋىن قامتاماسىز ەتۋدى ماقسات تۇتىپ وتىر. بۇل باعىتتا ەل اي ميسسياسىنا ارنالعان قاناتقاقتى قارقىندى عىلىمي-زەرتتەۋ جانە سىناق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ قاناتقاقتى عارىشتىق باعدارلامالار باسقارماسىنىڭ (CMSA) مالىمەتىنشە، الداعى ماڭىزدى سىناقتاردىڭ قاتارىنا «لانيۋە» قونۋ مودۋلىنىڭ كەشەندى سىناقتارى، «مەنچجوۋ» عارىش كەمەسىنە ارنالعان جىلۋ جانە اەروديناميكالىق قىسىم سىناقتارى، سونداي-اق «چانچجەن-10» (Long March-10) زىمىرانىنىڭ تومەن بيىكتىكتەگى جانە باقىلاۋ ۇشۋلارى كىرەدى.
«CMSA رەسمي وكىلى چجان جينبونىڭ ايتۋىنشا، كەلەسى جىلى وتەتىن قوعامدىق لوگوتيپ بايقاۋى «مەنچجوۋ-1» عارىش كەمەسى ميسسياسىنا جانە قىتايدىڭ عارىش ستانسياسىنا قاتىستى جوبالارعا ارنالماق. «مەنچجوۋ-1» نەگىزىنەن اي ميسسيالارىنا، سونىمەن قاتار جەر ماڭىنداعى وربيتاداعى عارىش ستانتسياسىنىڭ جۇمىسىنا قولداۋ كورسەتۋگە ارنالعان» ، دەپ جازدى شينحۋا.
چجان جينبونىڭ مالىمدەۋىنشە، پيلوتتى اي ميسسياسىنا قاتىستى بارلىق جوبالاۋ جانە قۇرىلىس جۇمىستارى بەلگىلەنگەن كەستەگە ساي ءجۇرىپ جاتىر. «چانچجەن-10» زىمىران تاسىعىشى، «مەنچجوۋ» عارىش كەمەسى، «لانيۋە» قونۋ مودۋلى، «ۆانيۋي» اي سكافاندرى جانە ايدا جۇرەتىن «تانسو» تەحنيكاسى سياقتى نەگىزگى ۇشۋ جابدىقتارىنىڭ جوبالارى دايىندالعان.
سونداي-اق عىلىمي زەرتتەۋ جانە تاجىريبەلىك قولدانۋعا ارنالعان پايدالى جۇكتەمەلەردىڭ جوبالانۋى اياقتالعان. ال جەردەگى ينفراقۇرىلىم - ۇشىرۋ الاڭى، باقىلاۋ جەلىسى مەن قونۋ الاڭدارىنىڭ قۇرىلىسى جەدەل قارقىنمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر.
شينحۋانىڭ حابارلاۋىنشا، بيىل بىرنەشە سىناق ءساتتى ءوتتار وتكەن ەكەن. ال چجان تسزينبو كوپتەگەن جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ ءالى دە سىناقتان وتكىزىلىپ، قولدانۋعا جارامدىلىعى تەكسەرىلۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ وتكەن.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن قىتايلىق عالىمدار عارىشقا ارنالعان كىر جۋعىش ماشينا جاساپ شىعارعانىن جازعانبىز.