قىتاي 2026-جىلى يمپورتتىق كەدەندىك باجدى ۋاقىتشا تومەندەتەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ قىتاي 935 تاۋار پوزيتسياسى بويىنشا يمپورتتىق كەدەندىك باجداردى تومەندەتەدى. بۇل رەتتە ۋاقىتشا مولشەرلەمەلەر ەڭ قولايلى جاعداي رەجيمىندە قولدانىلاتىن دەڭگەيدەن تومەن بولادى، دەپ حابارلايدى ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى جانىنداعى كەدەندىك تاريفتەر كوميتەتى.
«2026 -جىلعا ارنالعان كەدەندىك تاريفتەردى تۇزەتۋ جوسپارىنا» سايكەس، باجداردى تومەندەتۋ جاڭا ساپالى وندىرگىش كۇشتەردى دامىتۋ ءۇشىن قاجەتتى نەگىزگى جيناقتاۋشى بولشەكتەر مەن وزىق ماتەريالداردى قامتيدى. بۇل ۇعىمدى بەيجىڭ جوعارى قوسىلعان قۇنى بار يننوۆاتسيالىق سالالاردى سيپاتتاۋ ءۇشىن قولدانادى.
قابىلدانعان شارالار ەكولوگيالىق ترانسفورماتسيانى قولدايتىن شيكىزات تاۋارلارىنا دا قاتىستى بولماق. اتاپ ايتقاندا، ليتي- يوندى اككۋمۋلياتورلار وندىرىسىندە پايدالانىلاتىن قايتا وڭدەلگەن قارا ۇنتاققا كەدەندىك جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا دا ءبىرقاتار جەڭىلدىكتەر ەنگىزىلەدى. ۇلتتىق «سالاۋاتتى قىتاي» باستاماسى اياسىندا جاساندى قان تامىرلارى، دياگنوستيكالىق تەست-جۇيەلەر سەكىلدى مامانداندىرىلعان مەديتسينالىق ونىمدەرگە باج مولشەرلەمەلەرى تومەندەتىلەدى.
سونىمەن قاتار دامۋشى ەلدەرمەن ساۋدا بايلانىستارىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا بەيجىڭ قىتايمەن رەسمي ديپلوماتيالىق قاتىناستارى بار 43 ەڭ از دامىعان مەملەكەت ءۇشىن نولدىك باج رەجيمىن ساقتايدى. بۇل جەڭىلدىكتەر تاۋارلاردىڭ 100 پايىزىنا قولدانىلادى.
قىتاي يمپورتتىق باجداردى جىل سايىن قايتا قاراپ وتىرادى. بۇل تەتىك جاھاندىق سۇرانىستىڭ وزگەرۋى جاعدايىندا جانە تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىككە قول جەتكىزۋ مىندەتتەرى اياسىندا ەكونوميكانى يكەمدى تۇردە رەتتەۋ قۇرالى رەتىندە پايدالانىلادى.
بۇعان دەيىن قىتاي 2026 -جىلى بيۋدجەتتىك شىعىستاردى ارتتىراتىنى حابارلانعان بولاتىن.