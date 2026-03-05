قىتاي 2026-جىلى قورعانىس شىعىندارىن 7 پايىزعا ارتتىرادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ۇلتتىق قورعانىس شىعىندارى 2026-جىلى 7 پايىزعا ارتتىرىپ، ول شامامەن 275 ميلليارد دوللارعا جەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
بۇل كورسەتكىش بەيسەنبى كۇنى 5-12-ناۋرىز ارالىعىندا بەيجىڭدە ءوتىپ جاتقان 14-بۇكىلقىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسىنىڭ 4-سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا ۇسىنىلدى.
2026-جىلعا ارنالعان بيۋجەت جوباسى تۋرالى ەسەپكە سايكەس، مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ اسكەري كۇشتەردى نىعايتۋعا، وزىق جاۋىنگەرلىك مۇمكىندىكتەردى دامىتۋعا، ۇلتتىق ستراتەگيالىق جۇيەنى جاڭارتۋعا جانە قورعانىس سەكتورى مەن قارۋلى كۇشتەردى جاڭعىرتۋعا باعىتتالادى.
اتالعان كورسەتكىشتەر اسكەري بيۋدجەتتىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ الدىڭعى ءۇش جىلدىق كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ازداپ تۇزەتىلگەنىن كورسەتەدى. قورعانىس شىعىندارىنىڭ ءوسۋى 2023، 2024 جانە 2025-جىلدارى 7,2 پايىزدى قۇرادى، دوللارمەن ەسەپتەگەندە تيىسىنشە 224 ميلليارد دوللار، 231 ميلليارد دوللار جانە 246 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
بۇعان دەيىن بەيجىڭدە «ەكى سەسسيا» وتىرىسى باستالعانى، ونىڭ ماڭىزى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن. بۇل جيىندا قىتاي 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان دامۋ جوسپارىن قابىلداپ جاتىر.