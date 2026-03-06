قىتاي 2026 -جىلى جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ءوسىمى 4,5-5 پايىز بولادى دەپ بولجايدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ۇكىمەتى 2026 -جىلعا ارنالعان ەكونوميكالىق ءوسىم بويىنشا ماقساتتى كورسەتكىشتى 4,5 پايىز-5 پايىز ارالىعىندا بەلگىلەدى. بۇل شەشىم ەل بيلىگىنىڭ دەفلياتسيالىق قاۋىپتەر مەن قۇرىلىمدىق باياۋلاۋعا قارسى كۇرەسۋ ءۇشىن بيۋدجەتتىك قولداۋدى كۇشەيتۋگە دايىن ەكەنىن كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بەيسەنبى كۇنى وتكەن بۇكىلقىتايلىق حالىق وكىلدەرى جينالىسىنىڭ جىل سايىنعى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا ۇسىنىلعان ەسەپتە بيلىك بەلگىلەنگەن مەجەدەن جوعارى وسىمگە قول جەتكىزۋگە ۇمتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. قۇجاتتا تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىنىڭ ءوسىمى 2 پايىز، ال جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى شامامەن 5,5 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالادى دەپ كورسەتىلگەن.
الەمدەگى ەكىنشى ءىرى ەكونوميكانى ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا قىتاي ۇكىمەتى بيۋدجەت تاپشىلىعىن ج ءى ءو-نىڭ 4 پايىزىنا دەيىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل 5,89 تريلليون يۋاندى ($853,6 ميلليارد) قۇرايدى، ال بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 230 ميلليارد يۋانعا ($33,3 ميلليارد) ارتىق.
جالپى مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىك شىعىستار العاش رەت 30 تريلليون يۋانعا ($4,35 تريلليون) جەتپەك، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 1,27 تريلليون يۋانعا ($184 ميلليارد) كوپ. بۇل قىتايدىڭ بەلسەندىرەك بيۋدجەتتىك ساياساتقا كوشكەنىن بىلدىرەدى.
2026 -جىلعا ارنالعان قارىز الۋ باعدارلاماسىنا 1,3 تريلليون يۋان ($188,4 ميلليارد) كولەمىندە ارنايى ۇزاقمەرزىمدى مەملەكەتتىك وبليگاتسيالار شىعارۋ كىرەدى. بۇل قاراجات:
مەملەكەتتىك باسىم جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا،
ستراتەگيالىق ماڭىزدى سالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە،
ونەركاسىپتىك جابدىقتاردى جاڭارتۋعا،
حالىق تۇتىنۋىن ىنتالاندىرۋ باعدارلامالارىن قارجىلاندىرۋعا (سونىڭ ىشىندە ەسكى تەحنيكا مەن تاۋارلاردى جاڭاسىنا اۋىستىرۋ باعدارلامالارىنا) باعىتتالادى.
قارجى سەكتورىن قولداۋ اياسىندا قىتاي بيلىگى 300 ميلليارد يۋان ($43,5 ميلليارد) كولەمىندە ارنايى وبليگاتسيالار شىعارىپ، ءىرى مەملەكەتتىك بانكتەردىڭ كاپيتالىن تولىقتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇعان قوسا، جەرگىلىكتى بيلىككە ارنالعان ماقساتتى وبليگاتسيالار كۆوتاسى 4,4 تريلليون يۋاندى ($637,7 ميلليارد) قۇرايدى. بۇل وڭىرلەرگە ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدا قارجىلىق قولداۋ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتايدىڭ 2026 -جىلى قورعانىس شىعىندارىن 7 پايىزعا ارتتىراتىنى حابارلانعان بولاتىن.