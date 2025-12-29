قىتاي 2026-جىلى بيۋدجەتتىك شىعىستاردى ارتتىرادى
استانا. KAZINFORM - ق ح ر قارجى مينيسترلىگى 2026 -جىلى بيۋدجەتتىك شىعىستاردى ارتتىرىپ، 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان حالىق شارۋاشىلىعى مەن الەۋمەتتىك دامۋدىڭ 15 بەسجىلدىق جوسپارىن ىسكە اسىرۋدى سەنىمدى باستاۋعا ۋادە بەردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي كەلەسى جىلى نەعۇرلىم بەلسەندى قارجىلىق ساياسات جۇرگىزۋدى جالعاستىرادى. بۇل تۋرالى ق ح ر قارجى ءمينيسترى لان فوان سەنبى-جەكسەنبى كۇندەرى وتكەن بۇكىل قىتايلىق قارجى جۇمىسى جونىندەگى كەڭەستە مالىمدەدى. بۇل ۇستانىم جۋىردا وتكەن ورتالىق ەكونوميكالىق جۇمىس جونىندەگى كەڭەستە ايتىلعان مالىمدەمەلەرمەن سايكەس كەلەدى.
كەڭەس بارىسىندا 2026-جىلى مەملەكەتتىك وبليگاتسيالاردىڭ تيىمدىلىگىن بارىنشا پايدالانۋ جانە ترانسفەرتتىك تولەمدەردىڭ ناتيجەلىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن نەعۇرلىم باتىل شارالار قابىلداۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى.
شىعىستار قۇرىلىمى ۇنەمى جەتىلدىرىلىپ، سونداي-اق فيسكالدىق جانە قارجىلىق ساياسات اراسىنداعى ءوزارا ۇيلەسىم كۇشەيتىلەدى.
مينيسترلىك تۇتىنۋدى ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا تۇتىنۋ تاۋارلارىن ترەيد-ين باعدارلاماسىنا قارجىلاي قولداۋدى جالعاستىرادى.
سونىمەن قاتار ءتيىمدى ينۆەستيتسيالاردى كەڭەيتىپ، جاڭا ساپاداعى وندىرگىش كۇشتەردى دامىتۋ جانە كادر دايارلاۋ سياقتى نەگىزگى باعىتتارعا قارجىلاندىرۋدى ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر.
لان فوان بيۋدجەتتىك شارالار جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، حالىق تابىسىن ارتتىرۋعا، ساپالى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋعا، مەديتسينالىق قىزمەتتى جاقسارتۋعا جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ول قولدانىستاعى جاسىرىن قارىزدارعا بايلانىستى تاۋەكەلدەردى جويۋ بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتىپ، ولاردىڭ ءوسۋىن قاتاڭ شەكتەۋگە شاقىردى.
بۇدان بۇرىن قىتاي ستراتەگيالىق ماماندىقتاردى ىسكە قوسۋدىڭ جىلدام مەحانيزمىن ەنگىزگەنىن جازعانبىز.