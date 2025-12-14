قىتاي 2026 -جىلعا قاراي بوسانۋدى تولىقتاي تەگىن ەتپەك
استانا. KAZINFORM - قىتاي 2026 -جىلعا قاراي بۇكىل ەل بويىنشا تەگىن بوسانۋدى قامتاماسىز ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي 2026 -جىلعا دەيىن اتا-انالار ءۇشىن تەگىن بوسانۋدى قامتاماسىز ەتەتىن اۋقىمدى جوسپاردى ۇلتتىق مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى اياسىندا جاريالادى.
بۇل باستاما سەنبى كۇنى وتكەن دەنساۋلىق ساقتاۋ قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى ۇلتتىق كونفەرەنتسيادا تانىستىرىلىپ، ەلدەگى تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ تومەندەۋىن ەڭسەرۋگە باعىتتالعان كەشەندى ستراتەگيانىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە ۇسىنىلدى. نەگىزگى ماقسات — بالا تۋۋعا بايلانىستى قارجىلىق جۇكتەمەنى ازايتۋ.
بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ قارجىلىق مۇمكىندىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، جۇكتىلىك كەزىندەگى تەكسەرۋلەرگە كەتەتىن مەديتسينالىق شىعىنداردى وتەۋ كولەمى كەڭەيتىلەدى.
الداعى جىلعا قويىلعان ماقسات - ەل اۋماعىندا بوسانۋعا كەتەتىن نەگىزگى شىعىنداردى تولىقتاي ساقتاندىرۋ باعدارلامالارى ارقىلى وتەۋ. بۇل جاعدايدا ازاماتتار ساقتاندىرۋ پوليسىندە قاراستىرىلعان ستاندارتتى اكۋشەرلىك قىزمەتتەر ءۇشىن ءوز قالتاسىنان تولەم جاسامايدى.
- قازىرگى تاڭدا جيلين، جياڭسۋ جانە شاندۋڭ پروۆينتسيالارىن قوسا العاندا، جەتى وڭىردە ستاتسيونارلىق بوسانۋ شىعىندارى ساقتاندىرۋ شەڭبەرىندە تولىق وتەلىپ وتىر. رەسمي تۇلعالار بۇل مىندەتتەمە تەك ستاندارتتى مەديتسينالىق قىزمەتتەرگە قاتىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ەگەر بولاشاق اتا- انالار پرەميۋم ساناتتاعى اۋرۋحانالاردى نەمەسە ساقتاندىرۋدىڭ بازالىق تىزىمىنە كىرمەيتىن ءدارى- دارمەكتەر مەن ماتەريالداردى تاڭداسا، قوسىمشا شىعىندار وتەلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەديتسينالىق قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسى يكەمدى جۇمىسپەن قامتىلعان ازاماتتارعا، ەڭبەك ميگرانتتارىنا جانە جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جاڭا تۇرلەرىندەگى تۇلعالارعا جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا ارنالعان ساقتاندىرۋدى كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل شارالار دا تۋۋ كورسەتكىشىن ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان.
قازىرگى ۋاقىتتا قىتايدا جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا ارنالعان مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ شامامەن 255 ميلليون ادامدى قامتيدى.
بۇدان بۇرىن قىتاي تۋۋ كورسەتكىشىن ارتتىرۋ ءۇشىن كونتراتسەپتيۆتىك قۇرالدارعا سالىق ەنگىزەتىنىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار قىتاي قارجى مينيسترلىگى بيىل ورتالىق بيۋدجەتتەن بالا كۇتىمى بويىنشا سۋبسيديالاردى تولەۋگە 90 ميلليارد يۋان (شامامەن 12,6 ميلليارد ا ق ش دوللارى) بولىنەتىنىن مالىمدەدى.