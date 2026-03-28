قىتاي 2025-جىلعى باستى عىلىمي جەتىستىكتەرىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا نەگىزگى عىلىمي-تەحنيكالىق جەتىستىكتەرىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى بەيجىڭدە وتكەن جىل سايىنعى «چجۋنگۋانتسۋن» فورۋمىنىڭ اشىلۋىندا قىتايدىڭ مەملەكەتتىك جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى قورى مالىمدەدى.
بيىل فورۋم «تەحنولوگيالىق جانە ونەركاسىپتىك يننوۆاتسيالاردى تەرەڭ ىقپالداستىرۋ» تاقىرىبىمەن ءوتىپ جاتىر. 25-29-ناۋرىز ارالىعىندا ۇيىمداستىرىلعان الاڭ ىرگەلى زەرتتەۋلەردى ناقتى وندىرىستە قولدانۋعا باعىتتالعان.
2025-جىلدىڭ باستى عىلىمي ناتيجەلەرىنىڭ قاتارىندا «چانە-6» ميسسياسى ارقىلى الىنعان ايدىڭ ارعى بەتىنىڭ توپىراعىن زەرتتەۋ ەرەكشە اتالدى. بۇل زەرتتەۋ العاش رەت ايدىڭ ارعى بەتىنىڭ ەۆوليۋتسياسىن تۇسىندىرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
سونداي-اق جاڭا بۋىن ەلەكترونيكاسى مەن كۆانتتىق تەحنولوگيالارعا ارنالعان اسا جۇقا ءارى يكەمدى الماز قابىقشالارىن جاپپاي ءوندىرۋدىڭ يننوۆاتسيالىق ءادىسى ۇسىنىلدى.
بۇدان بولەك، EAST تەرمويادرولىق رەاكتورى 100 ميلليون گرادۋس تەمپەراتۋرادا 1066 سەكۋند بويى تۇراقتى جۇمىس ىستەپ، ماڭىزدى عىلىمي ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
قور ديرەكتورى دوۋ سيانكاننىڭ ايتۋىنشا، قىتايدا جىل سايىنعى ەڭ ۇزدىك ون عىلىمي جەتىستىكتى ىرىكتەۋ تاجىريبەسى 2005-جىلدان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلەدى. بيىل فيناليستەر 600 دەن استام ىرگەلى زەرتتەۋ جوباسىنىڭ اراسىنان تاڭدالعان.
بۇعان دەيىن قىتاي عالىمدارى بولاتتان 10 ەسە بەرىك كومىرتەكتى تالشىق ازىرلەگەنى حابارلانعان بولاتىن.