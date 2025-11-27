قىتاي 20 جىلدا العاش رەت قارۋ-جاراقتى باقىلاۋ تۋرالى اق كىتابىن ۇسىندى
استانا. قازاقپارات – 27-قاراشادا ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ باسپا ءسوز كەڭسەسى جاڭا داۋىردە قارۋ-جاراقتى باقىلاۋ، قارۋسىزدانۋ جانە تاراتپاۋ تۋرالى اق كىتابىن ۇسىندى. بۇل سوڭعى جيىرما جىلداعى وسىنداي دەڭگەيدەگى العاشقى قۇجات، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بەيسەنبىدە ق ح ر س ءى م باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا رەسمي وكىل لين جيان قىتايدىڭ 1995 جانە 2005-جىلدارى قارۋ-جاراقتى باقىلاۋ بويىنشا اق كىتاپ شىعارعانىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل قىتاي حالقىنىڭ جاپوندىق باسقىنشىلار مەن ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ، سونداي-اق ب ۇ ۇ- نىڭ 80 جىلدىعىن اتاپ وتەدى. وسى ماڭىزدى تاريحي ساتتەن باستاپ، قارۋدى باقىلاۋ، قارۋسىزدانۋ جانە تاراتپاۋ بويىنشا قۇجات جاريالانۋى ەرەكشە ماڭىزعا يە.
- بۇگىنگى تاڭدا قاۋىپسىزدىك جانە قارۋدى باقىلاۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق احۋال كۇردەلى جانە شيەلەنىستى. الەمدە قاقتىعىستار مەن تۇراقسىزدىق وشاقتارى كەڭ ەتەك الىپ كەلەدى. قارۋ-جاراق جارىسى قارقىن الۋدا. ادامزات الدىندا بەيبىتشىلىك پەن سوعىس، ديالوگ نەمەسە قاقتىعىس، ءوزارا تيىمدىلىك نەمەسە نولدىك ويىن لوگيكاسى اراسىندا تاڭداۋ جاساۋ قيىندىعى تۇر، - دەدى قىتاي ديپلوماتى.
لين جيان جاڭا تاريحي وتكەلدەردە اق كىتاپ قىتايدىڭ حالىقارالىق قاۋىپسىزدىككە جانە جاڭا داۋىردەگى قارۋدى باقىلاۋ جاعدايىن جۇيەلى تۇردە بەلگىلەيتىنىن ايتتى. قۇجاتتا قىتاي سوڭعى جيىرما جىل ىشىندە دايەكتى تۇردە جۇرگىزىلگەن جۇمىس، اسىرەسە 18 ك ق ك ۇلتتىق كونگرەسى، قارۋ-جاراق، قارۋسىزدانۋ جانە تاراتپاۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق پروتسەستەرگە، سونداي-اق پراكتيكالىق شارالار مەن ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلدى.
- قارۋ-جاراققا قاتىستى جاڭا قۇجات جاريالانىمى - قىتايدىڭ جاھاندىق قاۋىپسىزدىك جانە باسقارۋ باستاماسىن بەلسەندى تۇردە جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ناقتى قادام، - دەپ قوستى ول.
بۇعان دەيىن ءبىز قورعاس تۋرالى قىتايمەن ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە وزگەرىس ەنەتىنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.