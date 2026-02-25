قىتاي 20 جاپون ۇيىمىن ەكسپورتتىق باقىلاۋ تىزىمىنە قوستى
استانا. KAZINFORM - ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى سەيسەنبى كۇنى Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co. كومپانياسى دا كىرەتىن 20 جاپون ۇيىمىن ەكسپورتتىق باقىلاۋ تىزىمىنە قوسۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن حابارلادى. بۇل تۋرالى شينحۋا جازدى.
بۇل شەشىمنىڭ سەبەبى - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پەن مۇددەلەردى قورعاۋ، سونداي-اق، تارالۋىن بولدىرماۋ سياقتى حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ قاجەتتىگى بولىپ وتىر.
- ەكسپورتتاۋشىلارعا اتالعان ۇيىمدارعا ەكىجاقتى (قولدانىسى اسكەري جانە بەيبىت ماقساتتارعا جارامدى) تاۋارلاردى ەكسپورتتاۋعا تىيىم سالىنادى. سونداي-اق، شەتەلدىك ۇيىمدار مەن جەكە تۇلعالارعا قىتايدا وندىرىلگەن ەكىجاقتى تاۋارلاردى اتالعان ۇيىمدارعا بەرۋ نەمەسە جەتكىزۋگە بولمايدى. قازىرگى ۋاقىتتا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان بارلىق سايكەس ارەكەت دەرەۋ توقتاتىلۋى ءتيىس، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
سەيسەنبى كۇنى ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى باقىلاۋ تىزىمىنە SUBARU كورپوراتسياسىن دا قوسقان 20 جاپون ۇيىمىن ەنگىزدى. ولارعا قاتىستى تاۋارلاردىڭ سوڭعى پايدالانۋشىلارى مەن قولدانۋ ماقساتتارىن تەكسەرۋ مۇمكىن بولماعان.
مينيسترلىك باقىلاۋ تىزىمىنە ەنگىزىلگەن ۇيىمدار ءۇشىن ەكىجاقتى تاۋارلاردى سوڭعى پايدالانۋشى مەن قولدانۋ ماقساتىن قاتاڭ باقىلاۋعا الادى. جاپون اسكەري پايدالانۋشىلارىنا، اسكەري ماقساتتارعا نەمەسە جاپونيانىڭ اسكەري الەۋەتىن كۇشەيتەتىن باسقا پايدالانۋشىلار مەن ماقساتتارعا قاتىستى ەكسپورتقا ەشقانداي رۇقسات بەرىلمەيدى.
مينيسترلىكتىڭ رەسمي وكىلى مالىمدەگەندەي، اتالعان شارالار ق ح ر-دىڭ ەكسپورتتىق باقىلاۋ زاڭى جانە ەكىجاقتى تاۋارلاردى باقىلاۋ تۋرالى ەرەجەلەرگە سايكەس قابىلدانعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارالاردىڭ ماقساتى - جاپونيانىڭ رەميليتاريزاتسياسىن جانە يادرولىق قارۋعا يە بولۋعا ۇمتىلىسىن توقتاتۋ بولىپ ەسەپتەلەدى. وكىل بۇل شارالار تولىق زاڭدى، اقىلعا قونىمدى جانە نەگىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، قىتايدىڭ زاڭدى ارەكەتتەرى تەك ازداعان جاپون ۇيىمدارىنا قاتىستى جانە بۇل شارالار تەك ەكىجاقتى تاۋارلارعا قولدانىلادى.
بۇل شەشىم قىتاي مەن جاپونيا اراسىنداعى قالىپتى ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستارعا اسەر ەتپەيدى. زاڭعا سايكەس ارەكەت ەتەتىن جانە ادال جۇمىس جاسايتىن جاپون ۇيىمدارى ءۇشىن ەشقانداي الاڭداۋشىلىق تۋىندامايدى.
وسىعان دەيىن قىتايدا پيروتەحنيكالىق ونىمدەردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە باقىلاۋ كۇشەيتىلەتىنى بەلگىلى بولدى.