قىتاي 100 مىڭنان استام گۋمانويدتى روبوت شىعارادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا گۋمانويدتى روبوت ءوندىرىسى بيىل 100 مىڭ بىرلىكتەن اسادى، دەپ حابارلايدى China Daily.
بۇل تۋرالى قىتايدىڭ ونەركاسىپ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگىنىڭ عىلىم جانە تەحنولوگيالار دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى گان سياوبين الداعى دۇنيەجۇزىلىك جاساندى ينتەللەكت كونفەرەنسياسى (WAIC-2026) قارساڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.
شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت قىزمەتتەرىن كەڭەيتۋ جانە جەتىلگەن تسيفرلىق ەكوجۇيەنى قالىپتاستىرۋ قىتايلىق روبوتوتەحنيكانىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدى. قازىرگى ۋاقىتتا قىتايدىڭ ءىرى ونەركاسىپتىك كاسىپورىندارىندا اقىلدى تەحنولوگيالاردىڭ ينتەگراتسيا دەڭگەيى %30 دان استى.
- ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت ينۆەستيتسيالىق قورى وسى سالاعا كوبىرەك الەۋمەتتىك كاپيتال باعىتتاۋ ءۇشىن ءوز قىزمەتىن كۇشەيتىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
17-20-شىلدە ارالىعىندا شاڭحايدا «ورتاق بولاشاق ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت سەرىكتەستىگى» تاقىرىبىمەن وتەتىن WAIC 2026 كونفەرەنسياسىندا 3 مىڭنان استام ازىرلەمە كورسەتىلەدى. الەمدىك نارىقتا شامامەن 300 ءونىم تۇساۋكەسەرگە شىعادى.
بۇعان دەيىن قىتايدا پوشتا جونەلتىمدەرىن سۇرىپتاۋعا روبوتتار تارتىلعانىن حابارلاعان ەدىك.