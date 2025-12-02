ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:54, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قىستىڭ قارسىز بولۋى ديقاندارعا قاۋىپتى مە

    استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ازات سۇلتانوۆ قارسىز قىستىڭ ديقاندارعا قالاي اسەر ەتەتىنى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى. ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جۋرناليست بيىلعى قارسىز قىس ديقاندارعا قالاي اسەر ەتەتىنىن ايتتى.

    Еліміздің басым бөлігінде қар жауады — Қазгидромет
    Фото: Kazinform

    - ءبىز ەگىس القاپتارىن ساقتاندىرۋعا كوشكەنىمىزگە بىرنەشە جىل بولدى. ساقتاندىرۋدىڭ ەكى نەگىزگى ءتۇرى بار. ونىڭ ءبىرى - ارتىق ىلعالدان ساقتاندىرۋ. 2023 -جىلى 30 كۇننەن استام تولاسسىز جاڭبىر جاۋىپ، ەگىن ورۋدا قيىندىقتار تۋىندادى. ساقتاندىرۋدىڭ ەكىنشى ءتۇرى - ىلعالدىڭ تاپشىلىعى. ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنا تولەنەتىن سىيلىقاقى سوماسىنىڭ %80 ى مەملەكەت تاراپىنان سۋبسيديالانادى. سوندىقتان فەرمەرلەر ءىس جۇزىندە القاپتى تەگىن ساقتاندىرا الادى دەۋگە بولادى. قىس قارسىز بولسا، كوكتەمگى ەگىس جاعدايىن ناشارلاتادى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.

    ەسكە سالساق، ەلدەگى ديقانداردىڭ 12 پايىزى گەكتارىنا 7-8 تسەنتنەردەن عانا ءونىم العان بولاتىن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
