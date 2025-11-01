07:30, 01 - قاراشا 2025 | GMT +5
قىستىڭ العاشقى لەبى سەزىلەدى: قاراشانىڭ باسىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 1، 2، 3، 4-قاراشاعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
ەل اۋماعىنا سولتۇستىك سيكلون ىقپال ەتەدى. سوندىقتان جاڭبىر جاۋىپ، كەيىن ول قارعا ۇلاسادى.
4-قاراشادان باستاپ ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەرىندە قار، كەي جەرلەردە قاتتى قار جاۋادى. سونداي-اق، جەل تۇرىپ، بوران سوعىپ، كوكتايعاق بولادى.
اۋا تەمپەراتۋراسى دا بىرتىندەپ تومەندەيدى. اسىرەسە، سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردىڭ تۇرعىندارىنا سەزىلەدى: 4-قاراشادا تۇندە 5-13 گرادۋس اياز، كۇندىز 3-11 گرادۋس اياز بولادى.
سۋىق اۋا رايى قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىن دە اينالىپ وتپەيدى. 4-قاراشادا جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 0-13 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەپ، كۇندىز 0-5 گرادۋس شاماسىندا بولادى.