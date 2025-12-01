ق ز
    10:39, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قىستىڭ العاشقى كۇنى قاي وڭىرلەردە كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    5 облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/ Kazinform

    2025 -جىلعى 1-جەلتوقسان ساعات 07:15-تە الماتى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا (قالىڭ تۇمان، كورىنۋدىڭ شەكتەلۋى) بايلانىستى «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 25-67-شاقىرىمدارى (ا ا پ- قونايەۆ قالاسى) ارالىعىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    جولدى 2025 -جىلعى 1-جەلتوقسان ساعات 10:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.

    سونداي-اق ءتورت وڭىردە بۇعان دەيىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەر ءالى دە كۇشىندە.

    اقمولا وبلىسى

    رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلدى. بۇل شارا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا، تەمپەراتۋرانىڭ تومەندەۋى، كوكتايعاق، ۇساق قاردىڭ جاۋۋىنا بايلانىستى ەنگىزىلدى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن شەكتەۋ بار.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.

    پاۆلودار وبلىسى

    «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استاناعا قوزعالىس بەرەكە «قالقامان - اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى (ۇزاقتىعى 6 شاقىرىم) جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامان ەلدى مەكەنىنە قوزعالىس «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    اۋا رايى

    1-جەلتوقساندا اقمولا، قوستاناي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازگيدرومەت 1-جەلتوقساندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

