ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:25, 17 - قازان 2025 | GMT +5

    قىستاعى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت جەلتوقسان، قاڭتار، اقپانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى. الدىن الا بولجام بويىنشا قىس مەزگىلى قوڭىرجاي جىلى بولادى.

    ауа райы
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    جەلتوقسان

    جەلتوقساندا اۋا تەمپەراتۋراسى ەلدىڭ باسىم بولىگىندە نورما شاماسىندا، رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىس جارتىسىندا (باتىس قازاقستان، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، اقتوبە، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىنىڭ باسىم بولىگىندە، اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا) نورمادان 1 گرادۋسقا جوعارى بولادى، ال شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ قيىر سولتۇستىك-شىعىسىندا نورمادان 1 گرادۋسقا تومەن بولادى.

    قاڭتار

    قاڭتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى نورما شاماسىندا، تەك رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا نورمادان 1 گرادۋسقا تومەن بولادى دەپ بولجانىپ وتىر (اباي، جەتىسۋ وبلىستارىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە، قاراعاندى، پاۆلودار وبلىستارىنىڭ شىعىسىندا).

    اقپان

    اقپاندا ورتاشا ايلىق اۋا تەمپەراتۋراسى نورمادان 1-2 گرادۋسقا جوعارى بولادى.

