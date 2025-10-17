قىستاعى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت جەلتوقسان، قاڭتار، اقپانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى. الدىن الا بولجام بويىنشا قىس مەزگىلى قوڭىرجاي جىلى بولادى.
جەلتوقسان
جەلتوقساندا اۋا تەمپەراتۋراسى ەلدىڭ باسىم بولىگىندە نورما شاماسىندا، رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىس جارتىسىندا (باتىس قازاقستان، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، اقتوبە، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىنىڭ باسىم بولىگىندە، اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا) نورمادان 1 گرادۋسقا جوعارى بولادى، ال شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ قيىر سولتۇستىك-شىعىسىندا نورمادان 1 گرادۋسقا تومەن بولادى.
قاڭتار
قاڭتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى نورما شاماسىندا، تەك رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا نورمادان 1 گرادۋسقا تومەن بولادى دەپ بولجانىپ وتىر (اباي، جەتىسۋ وبلىستارىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە، قاراعاندى، پاۆلودار وبلىستارىنىڭ شىعىسىندا).
اقپان
اقپاندا ورتاشا ايلىق اۋا تەمپەراتۋراسى نورمادان 1-2 گرادۋسقا جوعارى بولادى.