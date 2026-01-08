قىستا سۋىق سۋعا ءتۇسۋدىڭ قانشالىقتى پايداسى بار
استانا. قازاقپارات - سوڭعى جىلدارى قىستا مۇزداي سۋعا ءتۇسۋ، ياعني «مورجدىق» نەمەسە سۋىق سۋعا شومىلۋ ءۇردىسى كەڭ تارالا باستادى.
بۇل ءتاسىلدى ۇستانۋشىلار ونىڭ دەنساۋلىققا پايدالى ەكەنىن ايتىپ، يممۋنيتەتتى كۇشەيتەتىنىن، اعزانى شىنىقتىراتىنىن العا تارتادى. الايدا مەديتسينا ماماندارى بۇل ادەتكە ءبىرجاقتى باعا بەرمەيدى، دەپ جازادى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
سۋىق سۋعا تۇسكەن كەزدە اعزا قىسقا ۋاقىت ىشىندە قاتتى سترەسس جاعدايىنا تۇسەدى. قان تامىرلارى تارىلىپ، كەيىن قايتا كەڭەيەدى، جۇرەك سوعىسى جيىلەيدى، تىنىس الۋ وزگەرەدى. وسى رەاكسيالار اعزانىڭ بەيىمدەلۋ قابىلەتىن ارتتىرىپ، قان اينالىمىن جاقسارتۋى مۇمكىن. سوندىقتان تاجىريبەلى ادامداردا سۋىققا توزىمدىلىك قالىپتاساتىنى راس.
سونداي-اق سۋىق سۋ ەندورفيندەردىڭ ءبولىنۋىن ارتتىرادى دەگەن پىكىر بار. بۇل گورموندار ادامنىڭ كوڭىل كۇيىن كوتەرىپ، سەرگەكتىك سەزىمىن بەرەدى. كەيبىر ادامدار ءۇشىن قىستا شومىلۋ پسيحولوگيالىق تۇرعىدان دا پايدالى - ول ءوزىن-ءوزى جەڭۋ، ەرىك-جىگەردى شىڭداۋ تاسىلىنە اينالادى.
دەگەنمەن سۋىق سۋعا ءتۇسۋ بارشاعا بىردەي جاراي بەرمەيدى. جۇرەك-قان تامىر اۋرۋلارى، قان قىسىمىنىڭ تۇراقسىزدىعى، تىنىس الۋ جۇيەسىنىڭ سوزىلمالى سىرقاتتارى بار ادامدار ءۇشىن مۇنداي تاجىريبە قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن. كەنەتتەن سۋىققا ءتۇسۋ جۇرەك تالماسىنا نەمەسە قان قىسىمىنىڭ كۇرت وزگەرۋىنە اكەلىپ سوقتىرۋى ىقتيمال.
ماماندار سۋىق سۋعا ءتۇسۋدى كەنەتتەن ەمەس، بىرتىندەپ باستاۋدى ۇسىنادى. الدىمەن سالقىن سۋمەن جۋىنۋ، كونتراستتى دۋش قابىلداۋ ارقىلى اعزانى دايىنداۋ ماڭىزدى. سونىمەن قاتار شومىلۋ ۋاقىتى وتە قىسقا بولۋى كەرەك جانە ودان كەيىن دەرەۋ جىلىنىپ، قۇرعاق كيىم كيۋ قاجەت.
قورىتىندىلاي كەلە، قىستا سۋىق سۋعا ءتۇسۋ بەلگىلى ءبىر دايىندىق پەن دەنساۋلىق جاعدايى جاقسى ادامدار ءۇشىن عانا پايدالى بولۋى مۇمكىن. ال ونى امبەباپ ەم نەمەسە بارىنە بىردەي پايدالى ءتاسىل دەپ قابىلداۋ دۇرىس ەمەس. سوندىقتان مۇنداي ادەتتى باستاماس بۇرىن دارىگەرمەن كەڭەسىپ، ءوز اعزاڭنىڭ مۇمكىندىگىن ەسكەرۋ اسا ماڭىزدى.