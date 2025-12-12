ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:10, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قىستا قاي كوكونىستى كوبىرەك جەۋ كەرەك؟

    قىستا ەڭ پايدالى كوكونىس - قىرىققابات. بۇل تۋرالى kp.ru سايتىنا فگبۋن «فيتس پيتانيا ي بيوتەحنولوگي» زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديەتولوگى، تەراپيەۆتى، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى تاتيانا سولنتسيەۆا ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.

    Көкеніс
    Фото:Көкеніс

    قىستا ەڭ پايدالى كوكونىس - قىرىققابات. بۇل تۋرالى kp.ru سايتىنا فگبۋن «فيتس پيتانيا ي بيوتەحنولوگي» زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديەتولوگى، تەراپيەۆتى، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى تاتيانا سولنتسيەۆا ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.

    ماماننىڭ ايتۋىنشا، بارلىق كرەستوتسۆەتتى كوكونىستەر كالورياسى از، ءبىراق قۇرامىندا اعزا ءۇشىن ماڭىزدى كوپتەگەن دارۋمەندەر مەن قورەكتىك زاتتار بار. ولار ىشەكتىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ جانە ارتىق سالماقتان ارىلۋعا كومەكتەسەدى.

    سونىمەن قاتار، بروككولي، گۇلدى قىرىققابات جانە كەيل سياقتى كوكونىستەردە انتيوكسيدانتتار مەن فيتونۋتريەنتتەر مول، ولار قابىنۋدى ازايتىپ، يممۋنيتەتتى قولدايدى. بروككوليدە راك اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن تومەندەتەتىن سۋلفورافان بار، ال كەيل جاپىراقتارىندا كوزدىڭ ساۋلىعىنا پايدالى زاتتار كەزدەسەدى.

    قىسقى مازىرگە وسى كوكونىستەردى قوسۋ اعزانىڭ جالپى دەنساۋلىعىن قولداۋعا جانە يممۋنيتەتتى كۇشەيتۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار