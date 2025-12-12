قىستا قاي كوكونىستى كوبىرەك جەۋ كەرەك؟
قىستا ەڭ پايدالى كوكونىس - قىرىققابات. بۇل تۋرالى kp.ru سايتىنا فگبۋن «فيتس پيتانيا ي بيوتەحنولوگي» زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديەتولوگى، تەراپيەۆتى، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى تاتيانا سولنتسيەۆا ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
قىستا ەڭ پايدالى كوكونىس - قىرىققابات. بۇل تۋرالى kp.ru سايتىنا فگبۋن «فيتس پيتانيا ي بيوتەحنولوگي» زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديەتولوگى، تەراپيەۆتى، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى تاتيانا سولنتسيەۆا ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، بارلىق كرەستوتسۆەتتى كوكونىستەر كالورياسى از، ءبىراق قۇرامىندا اعزا ءۇشىن ماڭىزدى كوپتەگەن دارۋمەندەر مەن قورەكتىك زاتتار بار. ولار ىشەكتىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ جانە ارتىق سالماقتان ارىلۋعا كومەكتەسەدى.
سونىمەن قاتار، بروككولي، گۇلدى قىرىققابات جانە كەيل سياقتى كوكونىستەردە انتيوكسيدانتتار مەن فيتونۋتريەنتتەر مول، ولار قابىنۋدى ازايتىپ، يممۋنيتەتتى قولدايدى. بروككوليدە راك اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن تومەندەتەتىن سۋلفورافان بار، ال كەيل جاپىراقتارىندا كوزدىڭ ساۋلىعىنا پايدالى زاتتار كەزدەسەدى.
قىسقى مازىرگە وسى كوكونىستەردى قوسۋ اعزانىڭ جالپى دەنساۋلىعىن قولداۋعا جانە يممۋنيتەتتى كۇشەيتۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى.