قىستا قانداي تاعامداردان باس تارتقان دۇرىس؟
استانا. قازاقپارات - قىس مەزگىلىندە اعزا تەك سۋىقپەن ەمەس، ىشكى بيولوگيالىق كۇرەسكە دە تۇسەدى. كۇننىڭ قىسقارۋى مەن تەمپەراتۋرانىڭ تومەندەۋى مەتابوليزمدى باياۋلاتىپ، «قۋات بەرەتىن» مايلى ءارى تۇزدى تاعامدارعا دەگەن تابەتتى كۇشەيتەدى. الايدا عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى ادەت يممۋنيتەتتى السىرەتىپ، اعزانى قوسىمشا سترەسس جاعدايىنا تۇسىرەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، قىستا مايلى جانە قۋىرىلعان تاعامدى شامادان تىس تۇتىنۋ باۋىر مەن ۇيقىبەزگە ارتىق سالماق تۇسىرەدى، ال ترانسمايلار (مارگارين، سپرەد، كونديتەرلىك ونىمدەر) جاسۋشا مەمبرانالارىنا «ەنىپ»، پايدالى زاتتاردىڭ ءسىڭۋىن ناشارلاتادى. بۇل جۇرەك- قانتامىر جۇيەسىنە دە، تەرمورەگۋلياتسياعا دا كەرى اسەر ەتەدى.
فاستفۋد، جارتىلاي دايىن ونىمدەر مەن ءتاتتى گازدالعان سۋسىندار قىسقا مەرزىمدى سەرگەكتىك اسەرىن بەرگەنىمەن، قانداعى قانتتىڭ كۇرت اۋىتقۋىن جانە سوزىلمالى قابىنۋدى كۇشەيتەدى. ال تۇزدىڭ ارتىق مولشەرى (چيپسى، تۇزدالعان ونىمدەر) اعزادا سۋدى ۇستاپ، قان اينالىمىن باياۋلاتادى. الكوگول، كەرىسىنشە، جىلۋدى تەز جوعالتىپ، دارۋمەندەر مەن مينەرالداردىڭ قورىن ازايتادى.
پەرم پوليتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى قىستا راتسيوننىڭ «قاۋىپسىز وزەگىن» اقۋىزدى ونىمدەر قۇراۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ وتەدى. ەت، بالىق، جۇمىرتقا مەن بۇرشاق تۇقىمداستار يممۋندىق قورعانىستى قولداپ، تۇراقتى ەنەرگيا بەرەدى. مايلى تەڭىز بالىعى ومەگا-3، D دارۋمەنى، يود پەن مىرىشتىڭ كوزى رەتىندە ماۋسىمدىق اۋرۋلاردىڭ قاۋپىن تومەندەتەدى.
سونىمەن قاتار جاڭعاقتار، تۇقىمدار، جيدەكتەر مەن جەمىستەر انتيوكسيدانتتارمەن قامتاماسىز ەتىپ، ىشەك ميكروفلوراسىن جانە جىلۋ الماسۋىن جاقسارتادى. ءشوپ شايلارى، دامدەۋىشتەر، سۋ مەن كوكونىستەر شىرىشتى قاباتتاردى قورعاپ، اعزانىڭ ەنەرگيانى ءتيىمدى پايدالانۋىنا كومەكتەسەدى.
مامانداردىڭ ءتۇيىنى بىرەۋ: امبەباپ «يدەال» قىسقى ءمازىر جوق. جاس، دەنساۋلىق جاعدايى، فيزيكالىق بەلسەندىلىك پەن سوزىلمالى اۋرۋلار تاعام تاڭداۋىن انىقتايدى. ءبىراق ءبىر قاعيدا ايقىن - قىستا اۋىر، وڭدەلگەن جانە ارتىق تۇزدى تاعامدى ازايتۋ يممۋنيتەت پەن ەنەرگيانى ساقتاۋدىڭ ەڭ قاراپايىم ءارى ءتيىمدى جولى.