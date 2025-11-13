قىستا جىلدامدىقتى ساعاتىنا 80 شاقىرىمنان اسىرعاندار ايىپپۇل تولەيدى
استانا. قازاقپارات - جولدارداعى كامەرالار ماۋسىمدىق وزگەرىستەرگە اۆتوماتتى تۇردە كوشىپ، جۇرگىزۋشىلەر قازىردىڭ وزىندە ايىپپۇل الىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Kolesa.kz سايتى حابارلايدى.
قازاقستان جولدارىندا قىستا جىلدامدىقتى شەكتەۋ ەرەجەلەرى ۋاقىتشا كۇشىنە ەندى. بۇدان بىلاي قولايسىز اۋا رايى كەزىندە جىلدامدىقتى ساعاتىنا 80 شاقىرىمنان اسىرۋعا بولمايدى.
جەڭىل كولىك مىنگەندەر اۆتوماگيسترال بويىمەن - 140 ك م/ساعات، بولگىش جولاعى بار جولدا - 110 ك م/ساعات، باسقا كوشەلەردە 100 ك م/ساعات جىلدامدىقپەن قوزعالا الادى. ءبىراق كۇن سۋىپ، قار جاۋا باستاعاندا بۇل كورسەتكىش ساعاتىنا 80 شاقىرىمنان اسپاۋى ءتيىس. ءتىپتى كۇن اشىلسا دا، شەكتەۋ بىردەن كۇشىن جويمايدى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
بۇل اقپاراتتى تراسساداعى ەلەكتروندىق بەلگىلەردەن كورۋگە بولادى. ال ەگەر ەرەجەگە باعىنباساڭىز، 10 ا ە ك كولەمىندە (اكىمشىلىك كودەكستىڭ 592-بابى) ايىپپۇل ارقالايسىز.
«قازاۆتوجول» كومپانياسى حابارلاعانداي، جىلدامدىق شەگى وزگەرگەن كەزدە تاس جولدا تۇرعان كامەرالار جاڭا مانگە اۆتوماتتى تۇردە بەيىمدەلىپ، شەكتەۋ كۇشىن جويعان سوڭ عانا بۇرىنعى نورماعا ورالادى.
قازىر كولىك قوزعالىسىن باقىلايتىن قۇرىلعىلار رەسپۋبليكالىق تراسسالارداعى 13 اقىلى بولىكتە جۇمىس ىستەپ تۇر:
استانا - شۋچينسك؛
جىبەك جولى - تەمىرتاۋ؛
استانا - پاۆلودار؛
شىمكەنت - قىزىلوردا؛
شىمكەنت - وزبەكستان شەكاراسى؛
شىمكەنت - تاراز؛
تاراز - قاينار؛
قونايەۆ - تالدىقورعان؛
پاۆلودار - سەمەي - قالباتاۋ؛
ورال – ر ف شەكاراسى (ساراتوۆ)؛
پاۆلودار – ر ف شەكاراسى (ومبى)؛
بەينەۋ - اقجىگىت؛
ورال – ر ف شەكاراسى (سامارا).