    10:54, 27 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قىستا جۇرەككە پايدالى ءۇش جەمىس اتالدى

    استانا. قازاقپارات - كارديولوگ اۋرەليو روحاس قىستا دەنساۋلىقتى جاقسارتۋ ءۇشىن كۇندەلىكتى راتسيونعا ءۇش ءتۇرلى جەمىس قوسۋدى ۇسىندى، - دەپ حابارلايدى Deia باسىلىمى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    روحاستىڭ ايتۋىنشا، سۋىقتا المانى كۇن سايىن جەگەن پايدالى. الما جاسۇنىققا باي، ول قانداعى حولەستەرين دەڭگەيىن تومەندەتۋگە كومەكتەسەدى. سونداي-اق، دارىگەر الما قانداعى قانت پەن حولەستەرين دەڭگەيىن قالىپقا كەلتىرەدى، سونىڭ ارقاسىندا جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارىنىڭ دامۋ قاۋپى ازايادى دەپ اتاپ ءوتتى.

    دارىگەر ءسوزىن جالعاستىرىپ، اپەلسيننىڭ قۇرامىندا س دارۋمەنى مەن فلاۆونويدتار كوپ ەكەنىن ايتتى. ولار يممۋن جۇيەسىن نىعايتادى، اعزاداعى قابىنۋدى ازايتادى جانە قانتامىرلاردىڭ جاعدايىن جاقسارتادى.

    ال مازىرگە كيۆيدى قوسۋ ارتەريالىق قىسىمدى باقىلاۋعا جانە جۇرەك ساۋلىعىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

