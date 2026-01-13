قىستا پايداسى جوق ۆيتاميندەر
استانا. قازاقپارات - قىستا ۆيتامين ءىشۋ ادەتكە اينالعانىمەن، ولاردىڭ باسىم بولىگى دەنى ساۋ ادامعا شىن مانىندە قاجەت ەمەس. بۇل تۋرالى روسبيوتەح ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى، ديەتولوگ اناستاسيا لەبەديەۆا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى گازەتا. Ru.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، قالىپتى ءارى تەڭگەرىمدى تاماقتاناتىن، ناقتى دەفيتسيتى جوق ادامدار ءۇشىن كوپكومپونەنتتى ۆيتامين كەشەندەرى پايداسىنان گورى ماركەتينگتىك ونىمگە جاقىن.
«مۋلتيۆيتاميندەر سۋىق تيۋدەن قورعامايدى، ەنەرگيانى ارتتىرمايدى جانە جۇمىس قابىلەتىن جاقسارتپايدى، ەگەر اعزادا تاپشىلىق بولماسا»، - دەيدى ول.
شىنىمەن وزەكتى ەكى نۋتريەنت بار. ءبىرىنشىسى - D ۆيتامينى. قىستا كۇن ساۋلەسىنىڭ ازدىعىنا جانە جابىق كيىمگە بايلانىستى ونىڭ تەرىدە ءتۇزىلۋى توقتايدى دەۋگە بولادى. ال بۇل ۆيتامين يممۋنيتەتكە، سۇيەك ساۋلىعىنا، بۇلشىقەت كۇشىنە جانە جالپى كوڭىل-كۇيگە تىكەلەي اسەر ەتەدى.
ەكىنشىسى - س ۆيتامينى. قىستا جاڭا پىسكەن جەمىس-جيدەك ازايعاندىقتان، ونىڭ جەتىسپەۋشىلىگى ءجيى كەزدەسەدى. ول سۋىق ءتيۋدىڭ الدىن الماسا دا، يممۋندىق جۇيەنىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە جانە تىندەردىڭ قالپىنا كەلۋىنە كومەكتەسەدى.
ال A ،E ،K ،B6 سياقتى ۆيتاميندەردى سەبەپسىز ءارى ۇزاق ۋاقىت قابىلداۋ قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن. لەبەديەۆانىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ ارتىق مولشەرى گيپەرۆيتامينوزعا جانە جاعىمسىز جاناما اسەرلەرگە اكەلۋى ىقتيمال.
ماماندار ۆيتاميندەردى «ساقتانۋ ءۇشىن» ەمەس، ناقتى كورسەتكىشتەر مەن دارىگەر كەڭەسىنە سۇيەنىپ قابىلداۋدى ۇسىنادى. قىسقاسى، قىسقى دارۋمەندەر - بارىنە بىردەي مىندەتتى قۇرال ەمەس، دالدىك پەن ولشەمدى تالاپ ەتەتىن ماسەلە.