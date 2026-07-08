قىسقى وليمپيادا باعدارلاماسى وزگەردى: ءۇش جاڭا سپورت ءتۇرى قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ (ح و ك) اتقارۋشى كوميتەتى 2030-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىن بەكىتتى.
فرانسيا الپىلەرىندە وتەتىن اق وليمپيادادا ءۇش جاڭا سپورت ءتۇرى قوسىلىپ، تاعى 16 جۇلدە ساراپقا سالىناتىن بولدى.
جاڭارتىلعان باعدارلاماعا شاڭعى سپورتى، سنوۋبوردتاعى فريرايد، سينحروندى مانەرلەپ سىرعاناۋ سەكىلدى جاڭا جارىس ءتۇرى ەنگىزىلدى. جالپى، وزگەرىس بياتلون، كونكيمەن جۇگىرۋ، شاڭعى سپورتى، سنوۋبورد جانە سكي-الپينيزم باعىتتارىن قامتيدى.
جاڭا جارىستار قاتارىندا:
بياتلوننان ارالاس جەكەلەي ەستافەتا؛
كونكيمەن جۇگىرۋدەن كوماندالىق سپرينت؛
فريستايلداعى ارالاس كوماندالىق سكي-كروسس؛
سنوۋبوردتاعى پاراللەلدى ارالاس كوماندالىق جارىس؛
شاڭعىمەن تۇعىردان سەكىرۋدەن ايەلدەر اراسىنداعى كوماندالىق جارىس بار.
ال شاڭعى قوسسايىسى 2030-جىلعى وليمپيادا باعدارلاماسىنا كىرمەدى. ح و ك بۇل شەشىمدى سپورت ءتۇرىنىڭ تانىمالدىعى، كورەرمەن قىزىعۋشىلىعى، مەدياداعى قامتىلۋى جانە الەم بويىنشا تارالۋ دەڭگەيىن تالداۋ ناتيجەسىندە قابىلدادى. ح و ك مالىمەتىنشە، شاڭعى قوسسايىسى كەيىنگى ءتورت قىسقى وليمپيادادا نەبارى بەس ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەت وكىلدەرىنە جۇلدە اكەلگەن. دەگەنمەن بۇل سپورت ءتۇرى 2028-جىلى وتەتىن IV قىسقى جاس وسپىرىمدەر وليمپيادا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا كىرەدى. سونداي-اق 2034-جىلى سولت-لەيك-سيتيدە وتەتىن XXVIII قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا قايتا ەنۋگە ۇمىتكەر بولا الادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، 2030-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا قاتىسۋشىلار كۆوتاسىندا گەندەرلىك تەڭدىك ساقتالادى. مۇنداي وقيعا قىسقى وليمپيادا تاريحىندا العاش رەت تىركەلمەك. الەمدىك دوداعا 3046 سپورتشى قاتىسادى: 1525 ايەل جانە 1521 ەر ادام. بارلىعى 126 جۇلدە جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
سونىمەن قاتار ح و ك اتقارۋشى كوميتەتى سپورت نىساندارىنىڭ جاڭارتىلعان جوسپارىن بەكىتتى. سكي-الپينيزم جارىستارى مونجەنيەۆردە وتەدى.