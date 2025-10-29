قىسقى وليمپيادانىڭ باستالۋىنا تۋرا 100 كۇن قالدى
استانا. قازاقپارات - XXV قىسقى وليمپيادا 2026 -جىلى 6-22-اقپان ارالىعىندا ميلان مەن كورتينا-د’امپەسسودا وتەدى.
يتاليا تاريحتا ءتورتىنشى رەت وليمپيا ويىندارىن قابىلداي̆دى. بۇل تۋرالى شەشىم 2019 -جىلى 24 ماۋسىمدا ح و ك-تىڭ لوزاننا قالاسىنداعى 134-سەسسياسىندا قابىلدانعان.
ميلان تۇڭعىش رەت وليمپيادانى وتكىزەدى. ال كورتينا-د’امپەسسودا 1956 -جىلى وليمپيا ويىندارى وتكەن.
ويىنداردىڭ رەسمي بەلگىلەرى - تينا جانە ميلو. ونىڭ ەسكيزىن مەكتەپ وقۋشىلارى ازىرلەگەن. بارلىعى 1600 ديزاين ۇسىنىسى قابىلدانعان.
وليمپيادادا 16 سپورت تۇرىنەن 195 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. وعان كەمىندە 3500 سپورتشى قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان. سپورت تۇرلەرىنە بياتلون، بوبسلەي، تاۋ شاڭعىسى، كەرلينگ، كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى، شاڭعى جارىسى، شاڭعى قوسسايىسى، فريستايل، ترامپليننەن سەكىرۋ، شانا سپورتى، سكەلەتون، سكي-الپينيزم، سنوۋبورد، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شاي̆بالى حوككەي جانە شورت-ترەك كىرەدى. وليمپيا ويىندارىنا العاش رەت سكي-الپينيزم ەنگىزىلەدى.
سايىستار يتاليانىڭ ءارتۇرلى قالالارىدا وتەدى. ءار ايماق جارىستاردى وتكىزۋگە ارنالعان سپورت نىساندارىن ۇسىنادى.
قازاقستاننىڭ ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتى 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا رەسمي شاقىرتۋ العان.
جالپى قازاقستاندىق سپورتشىلار قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا 1994 -جىلدان بەرى قاتىسىپ كەلەدى. سول ۋاقىتتان بەرى اتلەتتەر 8 مەدال جەڭىپ الدى: ءبىر التىن، ءۇش كۇمىس جانە ءتورت قولا.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىسقى وليمپيادا 2030 -جىلى فرانتسيادا، 2034 -جىلى ا ق ش-تا وتەدى.