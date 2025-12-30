قىسقى وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن كىم ۇستايدى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ 6-22 - اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەتىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ەلىمىزدىڭ كوك بايراعىن ۇستاپ شىعاتىن سپورتشىلارعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- ءوز ەلىڭنىڭ تۋىن ۇستاپ شىعۋ ماڭىزدى. بۇگىندە ليتسەنزيالىق جارىستار اياقتالعان جوق. قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا ليتسەنزيالار تولىق اياقتالعاننان كەيىن ءبارىمىز قايتا جينالىپ، قوعاممەن قاي سپورتشى تۋ ۇستاپ شىعاتىنىن انىقتايمىز، - دەدى مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن باق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
وسى رەتتە مينيستر قىسقى وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن دەنيس نيكيشا مەن يانا حان ۇستاپ شىعادى دەگەن اقپاراتقا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- شىندىققا جاناسپايدى. ءبىز ليتسەنزيالاردى تولىق الىپ بولمايىنشا ونداي بولجام جاسامايمىز، ءارى تۋ ۇستايتىن سپورتشىلاردى قوعاممەن اقىلداسا وتىرىپ، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە ۇسىنامىز. مۇنان بولەك، وليمپيادا باعدارلاماسىندا اشىلۋ سالتاناتىنان كەيىن ەرتەڭىندە سپورتشىلار مارەگە شىعاتىن سپورت تۇرلەرى بار. وعان دا قارايمىز. ەگەر سپورتشىلارىمىز ەرتەڭىندە جارىس الاڭىنا شىقسا، وندا تۋ ۇستاۋعا جىبەرمەيمىز. سوندىقتان ليتسەنزياعا، وليمپيادا باعدارلاماسىنا قاراپ، قوعاممەن كەلىسىپ ۇسىنامىز، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.