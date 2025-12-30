قىسقى وليمپياداعا قازاقستاننان نەشە سپورتشى قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەتتە 2026 -جىلى يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا سپورتشىلارىمىزدىڭ دايىندىعى جونىندە باياندادى.
XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى 6-22 - اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د'امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. جارىسقا 93 ەلدەن 3 مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە. بارلىعى 116 ماراپات جيىنتىعى ويناتىلادى.
- ۇلتتىق كوماندا سپورتتىڭ 10 تۇرىنەن 58 مەدال جيىنتىعى بويىنشا باق سىناسادى. ولاردىڭ قاتارىندا بياتلون، كونكيمەن جۇگىرۋ، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شورت-ترەك، تاۋ شاڭعى سپورتى، شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىستارى، شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ، فريستايل-موگۋل جانە فريستايل-اكروباتيكا بار، - دەدى ە. مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى 2026 -جىلدىڭ 6 -اقپانىندا ميلان قالاسىندا وتەدى، ال جابىلۋ سالتاناتىن 22-اقپاندا ۆەرونا قالاسىندا ۇيىمداستىرۋ جوسپارلانعان.
ويىندار باعدارلاماسى كونكيمەن جۇگىرۋ جانە شاڭعى جارىسى سپورتشىلارىنىڭ ونەر كورسەتۋىمەن باستالادى. سوڭعى كەزەڭدە تاۋ شاڭعىسى بويىنشا جارىستار وتەدى.
- بولجامعا سايكەس، ۇلتتىق كوماندانىڭ قۇرامىندا 35 كە جۋىق سپورتشى بولادى دەپ كۇتىلۋدە. 2022 -جىلى بەيجىڭدە وتكەن قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا ەلىمىزدىڭ نامىسىن 34 سپورتشى قورعاعان. قازىر سوفيا سامودەلكينا مەن ميحايل شايدوروۆتىڭ مانەرلەپ سىرعاناۋدان 2 جەكە رەسمي وليمپيادا ليتسەنزيالارى بار. سونىمەن قاتار، سپورتشىلارىمىز شورت- ترەكتەن 9، كونكيمەن جۇگىرۋدەن 12 ليتسەنزيا جەڭىپ الدى، - دەدى تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى.
بۇعان دەيىن ميلان وليمپياداسىنداعى قازاقستان قۇراماسىنىڭ كيىم فورماسى جاريالانعان ەدى.