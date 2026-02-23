قىسقى وليمپيادا: يتالياداعى ويىنداردا ەڭ كوپ جۇلدە العان سپورتشىلار
استانا. قازاقپارات - ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتكەن 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا ەڭ كوپ التىن مەدال يەلەنگەن سپورتشىلاردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى.
ءتورتجىلدىقتىڭ باستى ويىندارىندا نورۆەگيالىق شاڭعىشى يوحاننەس كلەبو التى التىن مەدال جەڭىپ الىپ، قىسقى وليمپيادا تاريحىنداعى ابسوليۋتتىك رەكورد ورناتتى. بۇعان دەيىن بىردە-ءبىر سپورتشى ءبىر وليمپيادادا مۇنداي كورسەتكىشكە جەتپەگەن ەدى. وسى جەتىستىگىنىڭ ارقاسىندا كلەبو 11 دۇركىن وليمپيادا چەمپيونى اتانىپ وتىر.
ايتا كەتەتىن جايت، كلەبو جەكە مەملەكەت رەتىندە مەدال كەستەسىنە ەنگىزىلسە، التى التىنمەن ول شۆەيتساريا قۇراماسىمەن بىرگە سەگىزىنشى ورىنعا جايعاسقان بولار ەدى. كلەبو شاڭعى جارىسىنىڭ التى ديستسيپليناسىندا توپ جاردى. ونىڭ ىشىندە جەكە ستارتتاعى جارىس، سكياتلون، جەكە سپرينت، كوماندالىق سپرينت، 50 ك م كلاسسيكالىق ستيلدەگى جالپى ستارت، 50 ك م كلاسسيكالىق مارافون.
بۇدان بولەك، 3 التىننان جەڭىپ العان سپورتشىلار قاتارىنا جيۋليا سيمون (بياتلون، فرانسيا)، كەنتەن فيون-مايە (بياتلون، فرانسيا) جانە مەللە ۆان 'ت ۆاۋت (شورت-ترەك، نيدەرلاند)، يەنس وفتەبرۋ (شاڭعى قوسسايىسى، نورۆەگيا)، فرانو فون اللمەن (تاۋ شاڭعىسى، شۆەيتساريا) ەندى.
وسىلايشا يتاليادا اياقتالعان وليمپيادا ويىندارى جاڭا رەكوردتار مەن جارقىن جەڭىستەرمەن ەستە قالدى. اسىرەسە، يوحاننەس كلەبونىڭ تاريحي ناتيجەسى بۇل قىسقى ويىنداردىڭ باستى جاڭالىعى رەتىندە ۇزاققا سوزىلاتىن رەكوردقا اينالۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن جازعى وليمپيادا ويىندارىندا امەريكالىق مايكل فەلپس بەيجىڭ وليمپياداسىنا سۋ سپورتىنان 8 دۇركىن وليمپيادا چەمپيونى اتانعان ەدى.