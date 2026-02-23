قىسقى وليمپيادا 2030 -جىلعى قايدا وتەدى
استانا. KAZINFORM - الداعى قىسقى وليمپيادا 2030 -جىلدىڭ 1-17-اقپان ارالىعىندا فرانسيا الپىلەرى ايماعىندا (فرانسيا) وتەدى. مۇنداي شەشىم 2024 -جىلدىڭ 24-شىلدەسىندە فرانسيا استاناسى پاريجدە وتكەن حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ 142-سەسسياسىندا بەلگىلى بولدى.
ءدۇبىرلى دودا 2030 -جىلدىڭ 1-17-اقپان ارالىعىندا فرانسيا الپىلەرىنىڭ پروۆانس- ءالپى- كوت- د'ازۋر- وۆەرن- رونا- ءالپى ايماعىندا بولادى.
جارىس باعدارلاماسىنا شايبالى حوككەي، فريستايل، سنوۋبورد، بوبسلەي، شانا سپورتى، تاۋ شاڭعىسى، تۇعىردان سەكىرۋ، بياتلون، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شورت- ترەك، كونكي سپورتى سەكىلدى كوپتەگەن سپورت تۇرلەرى ەنگىزىلگەن.
ايتا كەتسەك، 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلانە- كورتينا د’امپەتستسو وڭىرىندە ءوتىپ جاتىر. وعان الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنەن شامامەن 2900-3500 سپورتشى قاتىستى. بايراقتى باسەكەدە 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىندى.
قىسقى وليمپيادادا ەلىمىزدىڭ اتىنان مانەرلەپ سىرعاناۋ شەبەرى ميحايل شايدوروۆ چەمپيون اتاعىن جەڭىپ الدى. ناتيجەسىندا قازىر قازاقستاندىق سپورتشىلار جالپى كوماندالىق ەسەپتە 1 التىن مەدالمەن 19-ورىنعا تۇراقتاپ تۇر.
ەلىمىز بيىل قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا 36 سپورتشىعا ءۇمىت ارتىپ، جالپى تىزىمدە 24-ورىنعا تابان تىرەدى. ءدۇبىرلى دودادا ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق قۇراماسى سپورتتىڭ 10 تۇرىنەن 58 مەدال جيىنتىعى بويىنشا باق سىنادى.
ولاردىڭ قاتارىندا بياتلون، كونكيمەن جۇگىرۋ، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شورت- ترەك، تاۋ شاڭعى سپورتى، شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىستارى، شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ، فريستايل- موگۋل جانە فريستايل- اكروباتيكا بار.
وتانداستارىمىز قىسقى وليمپيادادا 1994 -جىلدان بەرى سىنعا ءتۇسىپ كەلەدى. سول جىلى شاڭعىشى ۆلاديمير سميرنوۆ شاڭعى جارىسىنان 50 شاقىرىم قاشىقتىقتا جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلسە، 10 جانە 15 شاقىرىمدا كۇمىس جۇلدەگەر اتاندى.
1998 -جىلى كونكي سپورتىنان ليۋدميلا پروكاشيەۆا 5000 مەتر قاشىقتىقتا قولا السا، 2010 -جىلى بياتلونشى ەلەنا حرۋستاليەۆا كۇمىسكە قول سوزدى.
2014 -جىلى مانەرلەپ سىرعاناۋشى دەنيس تەن ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەسە، 2018 -جىلى موگۋلشى يۋليا گالىشيەۆا ءدال سونداي جەتىستىكتى باعىندىردى.
قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز قىسقى وليمپيادادا بارلىعى توعىز مەدال جەڭىپ الدى.
اۆتور
اقبوتا تۇرسىنبەك