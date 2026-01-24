قىسقى وليمپيادا-2026: سالىنباعان نىساندار، ەكولوگياعا قاۋىپ جانە بيلەتتەر باعاسى
استانا. KAZINFORM - الداعى قىسقى ويىندار بىرنەشە سەبەپكە بايلانىستى تاريحتا قالادى: بۇل گەوگرافيالىق تۇرعىدان ەڭ اۋقىمدى وليمپيادا بولماق جانە باعدارلاماعا العاش رەت سكي-الپينيزم ەنگىزىلدى.
ۇنەمدەۋ مەن تۇراقتى دامۋ باعىتى جاريالانعانىنا قاراماستان، دايىندىق جۇمىستارى قازىردىڭ وزىندە سىنعا ۇشىرادى. اسىرەسە كورتينادا تراسسا سالۋ ءۇشىن 500-600 جىلدىق اعاشتاردىڭ كەسىلۋى قوعام نارازىلىعىن تۋدىردى. الداعى ويىندارعا دايىندىق بارىسى تۋرالى Kazinform ماتەريالىنان وقي الاسىزدار.
بيىلعى قىسقى وليمپيادا 6-اقپاندا يتاليادا باستالادى. اشىلۋ سالتاناتى ميلان قالاسىنداعى ايگىلى «سان-سيرو» فۋتبول ستاديونىندا وتەدى. ويىندار 22-اقپانعا دەيىن جالعاسادى، ال پاراليمپيادا جارىستارى 6-15-ناۋرىز ارالىعىندا وتەدى.
قىسقى وليمپيادا-2026 ەرەكشەلىكتەرى
بۇل تاريحتاعى العاشقى رەسمي ەكى قالاسى بار قىسقى وليمپيادا بولماق: ميلان قالاسىندا مۇز ايدىندارىنداعى جارىستار وتسە، كورتينا-د’امپەتستسودا قار مەن تاۋ سپورت تۇرلەرىنەن سايىستار ۇيىمداستىرىلادى. وعان 90 نان استام ەلدەن شامامەن 2900-3500 سپورتشى قاتىسادى دەپ كۇتىلەدى. 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. بۇل بەيجىڭ-2022 وليمپياداسىمەن سالىستىرعاندا 7 مەدال جيىنتىعىنا كوپ.
بۇل تاريحتاعى گەوگرافيالىق تۇرعىدان ەڭ كەڭ اۋقىمدى قىسقى وليمپيادا: جارىستار يتاليانىڭ ءۇش وڭىرىندە (لومبارديا، ۆەنەتو، ترەنتينو-التو-اديدجە) ورنالاسقان سەگىزدەن استام كلاستەردە وتەدى.
سونداي-اق، جاڭا سپورت ءتۇرى - سكي-الپينيزمنىڭ دەبيۋتى بولادى (ski mountaineering). وليمپيادا باعدارلاماسىندا العاش رەت كامۋسپەن شاڭعىمەن ورلەۋ مەن جىلدام تومەن سىرعاناۋدى بىرىكتىرەتىن جارىس ۇسىنىلادى.
ۇيىمداستىرۋشىلار تۇراقتى دامۋ قاعيداتتارىنا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىر، ياعني قولدانىستاعى ارەنالاردى بارىنشا پايدالانۋ جانە جاڭا قۇرىلىس كولەمىن بارىنشا ازايتۋ كوزدەلگەن. ونىڭ ۇستىنە وليمپيادا 1956-جىلعى ويىنداردان كەيىن 70 جىلدان سوڭ كورتيناعا قايتا ورالدى. دەگەنمەن، بۇل وليمپيادا دا وسىعان دەيىنگى اۋقىمدى شارالار سەكىلدى قىمباتقا تۇسەدى. وليمپيادا-2026 عا سالىناتىن جالپى ينۆەستيتسيا شامامەن 3,5 ميلليارد ەۋروعا (4,7 ميلليارد ا ق ش دوللارى) باعالانىپ وتىر. بۇل 98 جوبانى قامتيدى، ونىڭ 47 ءسى قىسقى ويىندارمەن تىكەلەي بايلانىستى. الايدا Simico ينفراقۇرىلىمدىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، جوسپارلانعان ءاربىر ءتورتىنشى جوبا ويىندار باستالعانشا اياقتالىپ ۇلگەرمەيدى.
مىسالى، جاڭا حوككەي ارەناسىنىڭ قۇرىلىسى 6-اقپاندا وتەتىن اشىلۋ سالتاناتىنا از ۋاقىت قالعاندا عانا اياقتالادى دەپ كۇتىلەدى. ويىندار باستالار الدىندا نىساندى تەكسەرۋ ءۇشىن جوسپارلانعان ءىس-شارانى كەيىنگە قالدىرۋعا تۋرا كەلدى.
الداعى ويىندار حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ (ح و ك) جاڭا پرەزيدەنتى كيرستي كوۆەنتريدىڭ (زيمبابۆە) باسشىلىعىمەن وتەتىن العاشقى وليمپيادا بولماق.
كيرستي كوۆەنتري 2025-جىلعى 23-ماۋسىمنان باستاپ حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقارادى. ول - بۇل لاۋازىمداعى العاشقى ايەل، سونداي-اق افريكا قۇرلىعىنان شىققان العاشقى وكىل جانە پەر دە كۋبەرتەن زامانىنان بەرگى ح و ك- تىڭ ەڭ جاس پرەزيدەنتى سانالادى.
وليمپيادا ويىندارى تاريحىندا العاش رەت ەكى وليمپيادا الاۋى جاعىلادى:
ءبىرى ميلان قالاسىندا، قالانىڭ سيمۆولىنا اينالعان بەيبىتشىلىك اركاسىنىڭ (Arco della Pace) جانىندا جاعىلادى.
ەكىنشىسى كورتينا-د’امپەتستسو قالاسىنىڭ ورتالىعىنداعى ديبونا الاڭىندا ورناتىلادى.
وليمپيادا بويتۇمارلارى
ميلان مەن كورتينادا وتەتىن 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادانىڭ بويتۇمارلارى - «Tina» جانە «Milo» ەسىمدى كەيىپكەرلەر (اقكىستەر).
ولار - يتاليا الپىلەرى مەن دولوميت تاۋلارىن بىلدىرەتىن ەكى سۇيكىمدى اقكىس باۋىرلار. بۇل كەيىپكەرلەردى 2023-2024-جىلدارى وتكەن بايقاۋدا كالابريا ءوڭىرىنىڭ مەكتەپ وقۋشىلارى ويلاپ تاپقان، سوندىقتان بويتۇمارلار حالىق اراسىندا كەڭ تانىلدى.
Tina - اق ءتۇستى اقكىس (وليمپيادا ويىندارىنا ارنالعان). ول قىستى، دولوميت پەن كورتينا-د’امپەتستسو قارلارىنىڭ تازالىعىن بىلدىرەدى. ول وتە جىگەرلى، باتىل، تاۋداعى شىتىرمان وقيعالاردى جاقسى كورەدى.
Milo - قوڭىر ءتۇستى اقكىس (پاراليمپيادا ويىندارىنا ارنالعان). ونىڭ ءبىر اياعى جوق - بۇل قيىندىقتاردى ەڭسەرۋدىڭ جانە ينكليۋزيۆتى قوعامنىڭ سيمۆولى. Milo ءسان مەن يننوۆاتسيا قالاسى سانالاتىن ميلاندى بەينەلەيدى.
اشىلۋ سالتاناتى قالاي وتەدى
2026-جىلى ميلان مەن كورتينادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا كوپتەگەن سپورتشىلار ءوز ەلىنىڭ تۋىن الىپ شىعادى. قابىلداۋشى ەل يتاليا ءتورت تۋ ۇستاۋشىنى ۇسىنادى، ال سپورتشىلار شەرۋى ءتورت جەردە وتەدى. نەگىزگى سالتاناتتى كەش ميلان قالاسىنداعى «سان-سيرو» وليمپيادالىق ستاديونىندا ۇيىمداستىرىلادى. سول ۋاقىتتا پرەداتستسو، ليۆينو جانە كورتينا-د’امپەتستسودا ماراپاتتاۋ راسىمدەرى مەن سپورتشىلار شەرۋى قاتار وتەدى.
ميلان-كورتينا-2026 وليمپيادا ويىندارىنىڭ ناقتى بەكىتىلگەن تۋ ۇستاۋشىلارىنىڭ تىزىمىمەن وسى جەردە تانىسۋعا بولادى.
بەلگىلى يتاليالىق ءانشى اندرەا بوچەللي 2026-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ونەر كورسەتەتىنى بەلگىلى بولدى. ول مەرايا كەري مەن لاۋرا پاۋزيني سەكىلدى الەمدىك جۇلدىزداردىڭ قاتارىنا قوسىلادى. «Time to say goodbye»، «The prayer» جانە «Because we believe» سياقتى اسەرلى تۋىندىلارىمەن تانىلعان الەمگە ايگىلى تەنور گارمونيا تاقىرىبىنا ارنالعان سالتاناتتى كەشتىڭ باستى جۇلدىزى بولماق.
اندرەا بوچەلليدىڭ ميلان مەن كورتينادا وتەتىن وليمپياداداعى ونەر كورسەتۋى ايرىقشا كۇتىلىپ وتىر. بۇل - ونىڭ 2006-جىلى تۋريندە وتكەن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا «Because we believe» انىنەن كەيىنگى وليمپيادا ساحناسىنا ەكىنشى رەت شىعۋى. سول كەزدەگى ونەرى ونىڭ ءىرى سپورتتىق شاراداعى العاشقى ءارى ەستە قالعان پەرفومانستارىنىڭ ءبىرى رەتىندە تاريحتا قالدى.
ميلان-كورتينا- 2026 قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىن «Balich Wonder Studio» ستۋدياسى ۇيىمداستىرادى. ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل جاھاندىق مەرەكەگە جاڭا، ينكليۋزيۆتى سيپات بەرۋدى ۋادە ەتىپ وتىر.
قاۋىپسىزدىك شارالارى
وليمپيادا سپورتشىلارى مەن قوناقتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ۇيىمداستىرۋشىلار ءۇشىن ماڭىزدى باسىمدىق بولىپ قالا بەرەدى. سوندىقتان ەكى مىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرى، ونىڭ ىشىندە يتالياندىق كارابينەرلەر مەن قارجى گۆاردياسى شاقىرىلدى، ولار ميلان مەن باسقا وليمپيادالىق نىساندارعا كەلەدى. قالىپتاسقان ءداستۇر بويىنشا، يتالياعا الەمنىڭ باسقا ەلدەرىنەن كوپتەگەن قاۋىپسىزدىك اگەنتتەرى كەلىپ، ءوز دەلەگاتسيالارىن قورعايدى جانە جالپى جەرگىلىكتى كۇشتەرگە ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋگە كومەكتەسەدى.
2025-جىلعى ساۋىردە ۇيىمداستىرۋشىلار قايتا قارالعان جالپى وپەراتسيالىق بيۋجەتتى جاريالادى، ونىڭ كولەمى «شامامەن 1,7 ميلليارد ەۋرو» بولىپ، بۇرىنعى جوسپارلانعان سومادان 100 ميلليون ەۋروعا كوپ بولىپ شىقتى.
يتاليالىق باسپا ءسوز نارازىلىقتار دا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدى. ءتۇرلى نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر 7-اقپاندا پيكەت وتكىزۋدى جانە باسقا دا اۋقىمدى باستامالاردى جوسپارلاپ وتىر.
ويىندار ءوتىپ جاتقان كۇندەرى مەترونىڭ جۇمىسى تۇنگى 2 گە دەيىن ۇزارتىلدى، ال كولىك جەلىسىندە - جەر ءۇستى كولىگىنىڭ كەستەسى كۇشەيتىلدى (14 جەلى تاڭعى 5:30 عا دەيىن جۇمىس ىستەيدى)، سونداي-اق قوعامدىق كولىك پەن قىزمەتتىك كولىكتەرگە كەدەرگى بولمايتىنداي ەتىپ 90-91 اۆتوجول ۋچاسكەسىندە موتوتسيكل قوزعالىسى شەكتەلدى. بۇل قاعيدالار ايماقتىق ۇكىمەتتىڭ وليمپيادا (6-22-اقپان) جانە پاراليمپيادا (6-15-ناۋرىز) ويىندارى كەزەڭىندە كۇشىنە ەنەدى.
ميلان مەن كورتينانىڭ قىسقى وليمپيادا ويىندارى ءۇشىن كيبەرقاۋىپسىزدىكتى قاداعالاۋعا ارنالعان توتەنشە قاۋىپسىزدىك شارالارى ەنگىزىلدى. وسى ماقساتتا توسىن جايتتار مەن كيبەرشابۋىلداردى شەشۋ ءۇشىن تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن وپەراتسيالىق ورتالىق قۇرىلدى.
2025-جىلى قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا ميلان مەن كورتينانىڭ قورى يتاليا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قوعامدىق قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىمەن كەلىسىمگە قول قويدى. كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس جانە ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدى قورعاۋ ۇلتتىق ورتالىعى (Cnaipic) جانە ايماقتىق كيبەرقاۋىپسىزدىك ورتالىقتارىنا (لومبارديا كيبەرقاۋىپسىزدىكتى باسقارۋ ورتالىعى جانە ۆەنەتو مەن ترەنتينو-التو-اديدجە پوشتالىق پوليتسيا ورتالىقتارى) كيبەرشابۋىلدار جاعدايىندا قورعانىس جانە ارەكەت ەتۋ ستراتەگيالارى مەن پروتسەدۋرالارىن ازىرلەۋ تاپسىرىلدى، بۇل ءۇشىن ىشكى توتەنشە بايلانىس پەن دەرەكتەر الماسۋعا ارنايى قۇرىلعان جەلى قولدانىلادى.
ەكولوگياعا قاۋىپ
2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىن وتكىزۋگە وتىنىشىندە ۇيىمداستىرۋشىلار ەكونوميكالىق جانە ەكولوگيالىق تۇراقتىلىققا باسىمدىق بەرۋدى ۋادە ەتكەن ەدى. دەگەنمەن، بۇل تۇراقتى دامۋ ۋادەسى بەرىلگەن، ءبىراق ىسكە اسپاعان العاشقى جاعداي ەمەس، دەپ جازادى DW.
ماسەلەن ءالپى تاۋلارىنىڭ نازىك ەكوجۇيەسى ۇلكەن قىسىمعا ۇشىراۋى مۇمكىن: جاڭا ليفتتەر، جاساندى قار جاساۋ ءۇشىن سۋ قويمالارى، تاۋ بەتكەيلەرى مەن جولدار سالىنادى. اسىرەسە قاردىڭ تاپشىلىعى ارتىپ كەلە جاتقان جاعدايدا، ورتا جانە تومەن بەتكەيلەردى جاساندى قارمەن جابۋعا تۋرا كەلەدى - قار شاشاتىن قۇرىلعىنى پايدالانۋ مەن تۋريستىك اعىننىڭ ارتۋى ايماققا قوسىمشا جۇكتەمە ارتىپ، جەرگىلىكتى ەكوجۇيەگە قاۋىپ توندىرەدى.
داۋدىڭ باسى - كورتينانىڭ جاڭا تراسساسىن سالۋ بولدى، وندا بوبسلەي، سكەلەتون جانە شانا سپورتىنان جارىستار وتەدى. تراسسا ءۇشىن 500-600 جىلدىق اعاشتاردى كەسۋگە تۋرا كەلگەن. سونىمەن قاتار، بولاشاقتا تراسسانى پايدالانۋ جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ شىعىندارى يتاليانىڭ مەملەكەتتىك قازىناسىنا اۋىر سالماق بولادى.
يتاليا تۇرعىندارىنىڭ كوڭىل-كۇيى
وليمپيادا دەمەۋشىسى Coca-Cola تاپسىرىسىمەن يتالياندىق SWG الەۋمەتتىك زەرتتەۋ كومپانياسى ساۋالناما وتكىزگەن. وندا يتاليالىقتاردىڭ 62 پايىزى قىسقى وليمپيادا ويىندارىن وتكىزۋىمەن ماقتانادى، ال 59 پايىزى بۇل وقيعانى ۇلتتىق بىرلىكتى نىعايتۋدىڭ ءبىر قۇرالى دەپ سانايدى.
سول زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ شامامەن 70 پايىزى وليمپيادانى قىزىعۋشىلىقپەن قارايتىنىن ايتقان. 30 جاسقا دەيىنگى جاستار اراسىندا بۇل كورسەتكىش شامامەن 65 پايىزدى قۇرايدى.
دەگەنمەن، كوپتەگەن سپورتتىق نىساندار قىسقى وليمپيادا كەزىندە ءالى قۇرىلىس الاڭى بولىپ قالا بەرەدى. كەيبىر جولدار قۇرىلىسىنىڭ كەشىگۋى ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر جانە كوپتەگەن ادام بۇل جاعداي جول قوزعالىسىندا ەلەۋلى قيىندىقتار تۋعىزۋى مۇمكىن دەپ قورقادى.
بيلەتتەر باعاسى
بيلەتتەردى «tickets.milanocortina2026.org» رەسمي سايتى ارقىلى ساتىپ الۋعا بولادى. كوپتەگەن تانىمال شارالار (اسىرەسە حوككەي، مانەرلەپ سىرعاناۋ، سالتاناتتى راسىمدەر) قازىردىڭ وزىندە ساتىلىپ كەتكەن نەمەسە تەك قىمبات بيلەتتەر قالعان. ءار سارسەنبى كۇنى، ەۋروپا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 16:00 دە كەيبىر ديستسيپلينالارعا قوسىمشا بيلەتتەر ساتىلادى (مىسالى، 14-قاڭتاردا ارنايى باعامەن sliding sports پەن كەرلينگكە ارنالعان ورىندار قوسىلدى).
بيلەتتەردىڭ جالپى باعاسى ەڭ ارزاننان (30 ەۆرو، حوككەيدىڭ الدىن الا ماتچتارى نەمەسە كەيبىر سپورت تۇرلەرىنىڭ العاشقى اينالىمدارى) پرەميۋم كاتەگورياعا دەيىن (فينالدار، سالتاناتتى راسىمدەر) 1000-2800 ەۋروعا دەيىن وزگەرىپ وتىرادى.
مىسالى:
اشىلۋ سالتاناتىن تاماشالاۋ - 260-2026 ەۋرو
جابىلۋ سالتاناتى (22-اقپان، ۆەرونا ارەناسى) - 950-2800 ەۋرو.
ايتا كەتەيىك، يتاليادا وتەتىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا قازاقستان قۇراماسى ساپىندا 36 سپورتشى قاتىساتىن بولدى.
