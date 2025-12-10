قىسقى وليمپيا ويىندارىندا تۋ ۇستاپ شىققان وتاندىق سپورتشىلار
استانا. KAZINFORM - كەلەسى جىلى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيا ويىندارى وتەدى. ءتورت جىلدىڭ باستى دوداسى 2026-جىلدىڭ 6-22-اقپان كۇندەرىنە جوسپارلانعان. اق قار مەن كوك مۇز ۇستىندەگى بايراقتى باسەكەگە قازاقستان قۇراماسىنىڭ سپورتشىلارى دا قاتىسادى.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى قازاقستان تاۋەلسىز ەل رەتىندە قاتىسقان قىسقى وليمپيادالاردا ەلىمىزدىڭ كوك تۋىن ۇستاپ شىققان سپورتشىلار تۋرالى اقپارات ۇسىندى. ءتورت جىلدىقتىڭ باستى دوداسىنا قاتىسۋ كەز كەلگەن سپورتشىنىڭ ارمانى بولسا، بۇل دودادا تۋ ۇستاپ شىعۋ - ءار سپورتشىعا بۇيىرا بەرمەيتىن اتاق جانە ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك.
1994-جىلى نورۆەگيانىڭ ليللەحاممەر قالاسىندا وتكەن قىسقى وليمپيادادا قازاقستاننىڭ تۋىن ترامپليننەن سەكىرۋشى، ەلىمىزدىڭ ءتورت دۇركىن چەمپيونى، ت م د ەلدەرى كۋبوگىنىڭ يەگەرى قايرات بيەكەنوۆ ۇستاپ شىقتى. وليمپيادادا ول 90 مەترلىك ترامپليننەن سەكىرۋدە 48-ورىننان (157,5 ۇپاي)، ال 120 مەترلىك ترامپليننەن سەكىرۋدە 58-ورىننان كورىندى (35,2 ۇپاي).
1998-جىلى جاپونيانىڭ ناگانو قالاسىنداعى قىسقى وليمپيادادا كوك تۋدى ۇستاۋ مارتەبەسى ليللەحاممەردە قازاقستان قورجىنىنا ءۇش جۇلدە سالعان شاڭعىشى ۆلاديمير سميرنوۆقا بۇيىردى. ۆلاديمير سميرنوۆ ناگانودا دا جۇلدەگەرلەر قاتارىنان كورىنىپ، وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەسىن يەلەندى.
2002-جىلى ا ق ش- تىڭ سولت-لەيك-سيتي قالاسىندا ۇيىمداستىرىلعان XIX قىسقى وليمپيا ويىندارىندا قازاقستان بايراعىن كونكيمەن جۇگىرۋ وكىلى راديك بيكچەنتايەۆ ۇستاپ شىقتى. راديك بيكچەنتايەۆ سول كەزدەگى قۇراماداعى ەكى وليمپياداعا قاتىسقان (1994، 1998) تاجىريبەلى سپورتشىلاردىڭ ءبىرى ەدى. 1500 جانە 5000 مەترگە جارىستا وتانداسىمىز 19-ورىننان كورىندى.
2006-جىلى يتاليانىڭ تۋرين قالاسىنداعى وليمپيادادا ەلىمىزدىڭ كوك تۋىن حوككەيشى الەكساندر كورەشكوۆ ۇستادى. تۋريندەگى شايبالى حوككەي باسەكەسىندە قازاقستان قۇراماسى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە «ۆ» توبىندا سىنعا ءتۇسىپ، التى قۇرامانىڭ ىشىندە ەكى ۇپايمەن بەسىنشى ورىن الدى. ال وليمپيادانى 9-ورىنمەن قورىتىندىلادى.
2010-جىلى كانادانىڭ ۆانكۋۆەر قالاسىندا وتكەن قىسقى وليمپيادادا قازاقستاننىڭ تۋىن بياتلونشى دياس كەنەشيەۆ الىپ شىقتى. ەستافەتا سايىسىندا قۇرامىندا دياس كەنەشيەۆ بار قازاقستان كومانداسى مارەگە 18-بولىپ جەتتى.
2014-جىلى سوچي وليمپياداسىندا تۋدى شاڭعىشى ەردوس احماديەۆ ۇستاپ شىقتى. تۋ ۇستاعان سپورتشىمىز 50 شاقىرىمدىق قاشىقتىقتا سىنعا ءتۇسىپ، مارەگە 48-بولىپ كەلدى.
2018-جىلعى پحەنچحان وليمپياداسىندا قازاقستاننىڭ كوك تۋى شورت-ترەكشى ابزال اجىعاليەۆكە تابىستالدى. اجىعاليەۆ وڭتۇستىك كورەياداعى ويىنداردا 500 مەترگە جارىستا مارەگە 9-بولىپ جەتتى.
2022-جىلى بەيجىڭدەگى قىسقى وليمپيادادا قازاقستاننىڭ بايراعىن شورت-ترەكتەن الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىنىڭ جەڭىمپازى ءارى جۇلدەگەرى ابزال اجىعاليەۆ جانە كونكيمەن جۇگىرۋدەن ءتورت قۇرلىق چەمپيونى ەكاتەرينا ايدوۆا ۇستادى. قىتايداعى دودادا ابزال 500 مەترگە جارىستا 4-ورىن العان ەدى. ال ەكاتەرينا ايدوۆا 1500 مەتر جارىستا 18-ورىننان كورىندى.
ايتا كەتەيىك، وليمپيا ويىندارى 2026 -جىلى يتاليادا وتەدى.