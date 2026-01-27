ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:59, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قىسقى سپورت تۇرلەرىنە بولىنگەن 13,3 ميلليارد تەڭگە قايدا كەتىپ جاتىر - مينيستر جاۋابى

    استانا. KAZINFORM - تۋرزيم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قىسقى سپورت تۇرلەرىنە بولىنگەن قاراجاتتىڭ قايدا كەتىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.

    2026 Winter Olympics: Kazakhstan reveals its full roster
    Photo credit: Olympic.kz

    - ءسىز ايتىپ وتىرعان 13,3 ميلليارد تەڭگە قىسقى سپورت تۇرلەرىنىڭ بارىنە 4 جىلدىڭ ىشىندە بولىنگەن. ونىڭ ىشىندە ەڭبەكاقى تولەۋ قورىنان باستاپ وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىنا، ءىس-ساپارلارعا دەيىنگى شىعىندار دا بار. زاماناۋي قۇرال-جابدىقتار، مەديتسينالىق سۇيەمەلدەۋ، بيولوگيالىق جاراقتاندىرۋ دا سونىڭ ىشىنە كىرەدى. 20 ءوڭىردىڭ ءبارى وسى قاراجاتتان الدى، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.

    مينيستر بۇل قاراجاتتىڭ 80 پايىزى بيۋجەتتەن الىنعانىن اتاپ ءوتتى.

    - بۇل سومانىڭ شامامەن 10-20 پايىزى بيۋجەتتەن تىس كوزدەردەن الىندى، - دەدى ول.

    بۇعان دەيىن استانادا قىسقى سپورت تۇرلەرىنە ارنالعان ءبىرىڭعاي مەكتەپ قۇرىلاتىنىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
