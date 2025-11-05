قىسقى ماۋسىم: اۆتوكولىك شينالارىن تاڭداعاندا نەگە ءمان بەرۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - قىس مەزگىلىندە كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ باستى نازارىندا بولۋى ءتيىس ماسەلەنىڭ ءبىرى - قىسقى شينالاردى ۋاقتىلى جانە دۇرىس تاڭداۋ. بۇل - جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى.
قىسقى شينالاردىڭ نەگىزگى تۇرلەرى
قازاۆتوجول مالىمەتىنشە، اۆتوكولىكتەرگە ارنالعان قىسقى شينالار ءۇش نەگىزگى تۇرگە بولىنەدى.
ءبىرىنشىسى - شەگەلى شينالار. ولار مۇزدى جانە كوكتايعاق جولداردا جوعارى ءىلىنىسۋ قاسيەتىنە يە. مۇنداي شينالار اۋا تەمپەراتۋراسى ءجيى تومەندەپ، مۇز قاتاتىن ايماقتارعا قولايلى.
ەكىنشىسى - فريكتسيالىق (جابىسپالى) شينالار. بۇل ءتۇرى قالا جاعدايىندا جانە جۇمساق كليماتتا ءتيىمدى. ولار قار مەن دىمقىل اسفالتتا جاقسى ناتيجەسىن كورسەتەدى، الايدا قاتتى مۇزدا تيىمدىلىگى تومەندەيدى.
ءۇشىنشىسى - جىل بويعى شينالار. ورتاشا قىس جاعدايىنا جارامدى، الايدا قاتتى اياز جانە كوكتايعاق كەزدە ارنايى قىسقى شينالارعا قاراعاندا از ءتيىمدى.
تەحنيكالىق تالاپتار
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، قىسقى شينالاردى تاڭداۋدا ءبىرقاتار تەحنيكالىق كورسەتكىشتەرگە نازار اۋدارۋ قاجەت.
جىلدامدىق جانە جۇكتەمە يندەكسى. تاڭدالعان شينالار كولىكتىڭ تەحنيكالىق سيپاتتامالارىنا سايكەس بولۋى ءتيىس. بۇل كورسەتكىش شينانىڭ رۇقسات ەتىلگەن ەڭ جوعارى جىلدامدىعى مەن كوتەرە الاتىن سالماعىن ايقىندايدى.
پروتەكتور تەرەڭدىگى. قىسقى شينالاردىڭ پروتەكتورىنىڭ تەرەڭدىگى كەمىندە 4 ميلليمەتر بولۋى كەرەك. بۇل كورسەتكىش جولمەن ءىلىنىسۋ ساپاسىنا جانە كولىكتىڭ تۇراقتىلىعىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى.
قولدانۋ مەرزىمى. تاجىريبە بويىنشا بەس جىلدان اسقان شينالاردى پايدالانۋ ۇسىنىلمايدى، سەبەبى ۋاقىت وتە كەلە ولار ءوزىنىڭ سەرپىمدىلىك قاسيەتىن جوعالتادى.
زاڭنامالىق تالاپتار
كەدەن وداعىنىڭ «دوڭگەلەكتى كولىك قۇرالدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» تەحنيكالىق رەگلامەنتىنە (تر تس 018/2011) سايكەس، 1-جەلتوقسان مەن 28 (29)-اقپان ارالىعىندا بارلىق م1، N1 ،N2 جانە N3 ساناتىنداعى كولىكتەر (جەڭىل اۆتوموبيلدەر، جۇك كولىكتەرى جانە اۆتوبۋستار) قىسقى شينالارمەن جابدىقتالۋى ءتيىس. قىسقى شينالاردا مىندەتتى تۇردە M+S نەمەسە تاۋ بەينەسىندەگى قار ۇلپاسى بەلگىسى (3PMSF) بولۋى قاجەت. اتالعان تالاپتاردى بۇزعان جاعدايدا جۇرگىزۋشىلەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
قاۋىپسىزدىك جانە كۇتىم شارالارى
ساراپشىلار قىسقى كەزەڭدە شينالاردى ۇدايى تەكسەرىپ وتىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ وتەدى. سۋىق اۋا رايىندا شينالارداعى قىسىم تومەندەيدى، بۇل كولىك باسقارىلۋىنا جانە وتىن شىعىنىنا اسەر ەتەدى. شينالاردىڭ جارىق، ءتىلىم جانە توزۋ بەلگىلەرىن دەر كەزىندە انىقتاپ، اۋىستىرۋ قاجەت.
دوڭگەلەكتەردىڭ تەڭگەرىمى (بالانسيروۆكاسى) بۇزىلعان جاعدايدا شينالاردىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن توزۋى جانە كولىكتىڭ تۇراقتىلىعىنىڭ تومەندەۋى مۇمكىن.
قىسقى شينالاردى ۋاقتىلى ورناتىپ، ولاردى دۇرىس پايدالانۋ ءاربىر جۇرگىزۋشىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنىڭ كەپىلى. كولىكتى قىسقى ماۋسىمعا الدىن الا دايىنداۋ ارقىلى جۇرگىزۋشىلەر ءوز ءومىرىن جانە وزگەلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ساقتايدى.